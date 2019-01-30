"Нафтогаз" висунув дві умови для встановлення лічильників населенню
Про це на прес-конференції сказав голова правління компанії Андрій Коболєв, коментуючи запропоновану 30 січня пропозицію Кабінету Міністрів, пише LB.ua.
"Нафтогаз" завжди підтримував прозорий облік споживання газу. На жаль, у парі споживач-облгаз "Нафтогазу" ніде немає. Що для цього потрібно змінити? Ми як "Нафтогаз" підтримуємо цю ініціативу, але нам потрібен контракт зі споживачем, з тією людиною, яка хоче встановити лічильник", - сказав він.
Коболєв пояснив, що домогосподарствам доведеться підписати договір з газопостачальною компанією "Нафтогазу". Така схема вже відпрацьована в Кіровоградській області.
Друга умова - це зміна фінансового плану "Нафтогазу України".
"Як тільки кошти та їх джерела в нашому фінансовому плані будуть передбачені, ми зможемо зробити це для тих споживачів, які стануть клієнтами НАК "Нафтогаз України" через нашу газопостачальну компанію", - заявив Коболєв.
За підрахунками "Нафтогазу", кількість абонентів без лічильників становить близько 3 млн осіб. Роздрібна вартість лічильника газу, який може встановлювати "Нафтогаз", становить близько 1200-1300 грн, у разі оптової закупівлі ціна буде нижчою.
Нагадаємо, наприкінці листопада минулого року Верховний суд скасував дію встановлених Кабінетом міністром в 2016 році норм споживання газу для споживачів. У зв'язку з цим споживачі без лічильників отримали нарахування з більш високими нормами споживання.
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