"Нафтогаз" висунув дві умови для встановлення лічильників населенню

"Нафтогаз України" висунув дві умови для встановлення лічильників населенню.

Про це на прес-конференції сказав голова правління компанії Андрій Коболєв, коментуючи запропоновану 30 січня пропозицію Кабінету Міністрів, пише LB.ua.

"Нафтогаз" завжди підтримував прозорий облік споживання газу. На жаль, у парі споживач-облгаз "Нафтогазу" ніде немає. Що для цього потрібно змінити? Ми як "Нафтогаз" підтримуємо цю ініціативу, але нам потрібен контракт зі споживачем, з тією людиною, яка хоче встановити лічильник", - сказав він.

Коболєв пояснив, що домогосподарствам доведеться підписати договір з газопостачальною компанією "Нафтогазу". Така схема вже відпрацьована в Кіровоградській області.

Друга умова - це зміна фінансового плану "Нафтогазу України".

"Як тільки кошти та їх джерела в нашому фінансовому плані будуть передбачені, ми зможемо зробити це для тих споживачів, які стануть клієнтами НАК "Нафтогаз України" через нашу газопостачальну компанію", - заявив Коболєв.

За підрахунками "Нафтогазу", кількість абонентів без лічильників становить близько 3 млн осіб. Роздрібна вартість лічильника газу, який може встановлювати "Нафтогаз", становить близько 1200-1300 грн, у разі оптової закупівлі ціна буде нижчою.