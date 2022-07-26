"Нафтогаз" заявив про дефолт за єврооблігаціями і вказав на уряд

Найбільша нафтогазова компанія України - "Нафтогаз України" - заявила про дефолт за єврооблігаціями через те, що Уряд не надав повноваження посадовим особам компанії здійснити необхідні платежі перед держателями євробондів.

"КМУ не надав посадовим особам "Нафтогазу" дозволу виконати зобов’язання перед держателями єврооблігацій щодо здійснення необхідних платежів для сплати основної суми і відсотків (щодо випуску 2022) та відсотків (щодо випуску 2024 року)", - говориться в повідомленні компанії. В "Нафтогазі" пояснили, що Уряд 21 липня зобов’язав посадових осіб компанії вчиняти будь-які дії при виконанні правочину щодо єврооблігацій тільки після окремого погодження таких дій Кабінетом міністрів.

Підкреслюється, що компанія завчасно зверталася до Уряду за відповідним погодженням, а також що на рахунках компанії є кошти, достатні для виплат за євробондами.

"Таким чином уряд пішов на дефолт за єврооблігаціями НАК "Нафтогаз України". Оскільки невиконання зобов’язань за єврооблігаціями практично позбавило "Нафтогаз" доступу до міжнародного ринку капіталу, КМУ своєю забороною на їх виплату фактично взяв на себе повну відповідальність за залучення коштів, необхідних для імпорту природного газу для проходження опалювального сезону 2022/2023", - повідомили на підприємстві.

За даними видання "Економічна правда", тримачі євробондів "Нафтогазу" раніше відмовилися відтерміновувати виплати на два роки. Тому "Нафтогаз" повинен був до кінця сьогоднішнього дня виплатити 335 млн доларів тіла боргу (за випуском 2022 року) і 45 млн євро відсотків (щодо випуску 2024 року).