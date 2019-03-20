"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%

"Нафтогаз" оприлюднив ціни, за якими продаватиме газ населенню у квітні 2019 року. Так, їх буде знижено на 2% від регульованої державою ціни, а 1 кубометр коштуватиме 8,38 гривні.

"В березні компанії "Нафтогазу" скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи. Враховуючи це, "Нафтогаз" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торгову націнку постачальника, що дозволена законодавством", - повідомляють у "Нафтогазі".

Там зазначили, що завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, чи не вперше ринкова ціна газу наразі є нижчою за регульовану державою у 8550 гривень за тисячу кубометрів.

Зокрема, завдяки цьому компанія ухвалила рішення продавати газ для промислових споживачів за цінами, нижчими за ціни на газ для населення.