"Нафтогаз" знизив ціни на газ для населення у квітні на 2%
"В березні компанії "Нафтогазу" скористалися привабливою ринковою ситуацією і закупили достатні обсяги газу для забезпечення побутових споживачів групи. Враховуючи це, "Нафтогаз" знизить ціну на квітень для своїх побутових споживачів в Кіровоградській області та інших регіонах на 2%, не встановлюючи максимально можливу торгову націнку постачальника, що дозволена законодавством", - повідомляють у "Нафтогазі".
Там зазначили, що завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, чи не вперше ринкова ціна газу наразі є нижчою за регульовану державою у 8550 гривень за тисячу кубометрів.
Зокрема, завдяки цьому компанія ухвалила рішення продавати газ для промислових споживачів за цінами, нижчими за ціни на газ для населення.
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