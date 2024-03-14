Нафтопереробні заводи ЄС користуються попитом черезу війну в Україні – Financial Times

Падіння потужностей призводить до зростання цін і підвищує маржу на нафти.

Про це йдеться в статті Financial Times.

Повномашстабне вторгнення росії в Україну посилило конкуренцію за нафтопереробні потужності.

Нафтопереробні заводи Європи довгий час перебували в стані занепаду і великі нафтові компанії закривали їх, намагаючись досягти цільових показників нульових викидів і стикаючись з загрозою електромобілів.

Проте через війну в Україні і напруженість у Червоному морі нафтопереробна галузь може мати прибуткове майбутнє завдяки підвищенню маржі нафтопродуктів, таких як дизельне паливо і бензин. Ця маржа може зрости ще більше, якщо Європа зазнає подальших перебоїв у постачанні, пише видання.

Небезпека для поставок через раптову геополітичну нестабільність була підкреслена кілька днів тому, коли удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах в росії призвели до стрибка ціни на нафту марки Brent на 2,7%.

"Для нафтопереробних заводів, які можуть бути останніми, і для компаній з більш високим апетитом до ризику, які купують ці старіючі активи, переробка нафти в Європі може принести більше грошей, ніж будь-коли", – заявив керівник одного із відділів Argus Media Еліот Редлі.

За даними Argus, до 2026 року потужності з переробки нафти в Європі скоротяться приблизно на 7% порівняно з 2020 роком.

Скорочення потужностей вже допомогло підвищити маржу, або додаткову суму, яку нафтопереробні заводи можуть стягувати за дизельне паливо порівняно з еталонною нафтою, до середнього світового показника в $29,77 за барель цього року.

Разом з тим, спред на бензин цього року становив близько $18,09, що втричі перевищує середній показник 2010-2019 років.