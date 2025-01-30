Нафтопереробний завод у Ростовській області призупинив роботу після дронових уражень
30 січня 2025, 12:49
Фото: firtka.if.ua
Новошахтинський НПЗ є єдиним нафтопереробним заводом у Ростовській області
У Ростовській області Новошахтинський нафтопереробний завод призупинив роботу після атак.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Як зазначив Коваленко, у 2024 році завод переробив щонайменше 3 млн тонн нафти.
"Хоча може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки. Зараз там пошкоджено обладнання", – каже він.
Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ та Служба безпеки уразили інфраструктуру та виробничі потужності АТ "Новошахтинський завод нафтопродуктів",, що у Ростовській області.