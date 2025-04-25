Нафтова галузь росії б’є рекорди буріння, попри санкції – Bloomberg

російські сервісні компанії змогли адаптуватися.

російська нафтова промисловість демонструє вражаючу здатність до адаптації, незважаючи на жорсткі західні санкції. Обсяги буріння в січні–лютому 2025 року перевищили 2370 кілометрів, що більш ніж на третину вище за довоєнний рівень і є найвищим показником за останні п’ять років.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на галузевих аналітиків.

Експерти вказують, що зростання інтенсивності робіт пов'язане з очікуванням послаблення обмежень ОПЕК+ і потенційного зняття деяких міжнародних санкцій. Незважаючи на спроби Заходу обмежити технологічний розвиток російської нафтової галузі, виробничі потужності залишаються стабільними — на рівні 11–11,5 млн барелів на день, що відповідає показникам 2016 року.

"російські сервісні компанії змогли адаптуватися. Хоча повноцінної заміни західному обладнанню немає, ефективні альтернативи знайдено", — каже аналітик Рональд Сміт.

Попри вихід із ринку частини західних фірм, їхнє обладнання залишилось у росії, оскільки активи були передані місцевому менеджменту. Крім того, компанії SLB Plc і Weatherford International Plc продовжують діяльність, хоч і в обмеженому форматі.

Значну частину буріння — до 80% — складають горизонтальні свердловини, особливо у Західному Сибіру. Очікується, що до 2030 року їхня частка зросте до 95%, наближаючи російські практики до американського стандарту Пермського басейну.

Разом з тим, темпи розвідки нових родовищ знизилися. У перші два місяці 2025 року розвідувальне буріння скоротилося до 46 км на місяць — це менше, ніж у 2024 році (68 км) і до початку повномасштабної війни (75 км). Причинами є високі кредитні ставки, дефіцит кадрів та загальна економічна невизначеність.

На тлі цього Центробанк росії знизив орієнтовну ціну бареля для оподаткування з $65 до $60. Очільниця ЦБ Ельвіра Набіулліна попередила, що глобальна рецесія може спричинити подальше падіння цін на нафту.