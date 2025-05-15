Нафтові доходи рф впали до дворічного мінімуму

На сьогодні ціна за барель нижче цінового обмеження країн G7.

В квітні цього року росія заробила 13,2 млрд доларів від експорту сирої нафти та нафтопродуктів.

Це найнижчий показник за майже два роки, пише Bloomberg із посиланням на Міжнародне енергетичне агентство.

Головна причини падіння це зниження світових цін на нафту і слабкий попит.

Агенство зазначає, що середньозважена ціна російської нафти в квітні впала до 55,6 дол за барель, що нижче цінового обмеження країн G7.

"Російські ціни на нафту слідували міжнародним тенденціям", – йдеться у звіті.

"Очікується, що зростання торговельної невизначеності негативно вплине на світову економіку і, відповідно, на попит на нафту", - пише видання.

Нафта марки Brent з початку року подешевшала більш ніж на 14%, що пов’язано з наслідками тарифної політики США і зниженням попиту в Китаї.

До ймовірного надлишку на ринку може призвести і зростання поставок з Ірану.

Бюджет рф особливо чутливий до коливань нафтових цін, тому що нафтогазова галузь забезпечує близько 30% надходжень.

В квітні дефіцит бюджету кремля зріс, а це може ускладнити фінансування військових витрат на тлі тривалої війни в Україні.

Через зниження доходів, експорт російської нафти у квітні зріс до 7,55 млн барелів на добу, але обсяги преміальної суміші ВСТО досягли рекордних значень: понад 1 млн барелів на день.

"Глибші знижки залучили альтернативних покупців", - додали в агентстві і нагадалаи, що китайські НПЗ скоротили закупівлі суміші з Далекого Сходу рф.

Загальний видобуток нафти в росії у квітні піднявся до 9,3 млн барелів на день — цьому посприяли як зростання експорту, так і часткове відновлення роботи нафтопереробних заводів після зниження атак дронів.