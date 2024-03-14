Нафтові доходи росії падають – Bloomberg

Доходи кремля від продажу нафти впали в лютому через моніторинг за дотриманням західних санкцій.

Це знизило апетити деяких покупців, пише Bloomberg, посилаючись на дані Міжнародного енергетичного агентства.

росія, яка входить в трійку найбільших світових виробників нафти, в лютому заробила 15,69 млрд доларів на експорті сирої нафти і нафтопродуктів.

Цей показник на 0,95% менший у порівнянні з січнем.

Агенція пищше, що російський експорт нафтопродуктів залишився незмінним у лютому, але поставки сирої нафти впали до 4,75 млн барелів за день у порівнянні з грудневим піком у 5 млн барелів за добу.

Зменшення експорту росії за кордон було в основному викликано Індією, яка скоротила закупівлі російської сирої нафти на 420 тисяч барелів за день у лютому порівняно з місяцем раніше.

росія є найбільшим постачальником нафти в Індію, і південноазіатська країна користується перевагами від запропонованих їй дешевших барелів, імпорт яких заборонений у країнах Заходу.

"Проте, в останні місяці США та її союзники посилили моніторинг у світі щодо дотримання енергетичних санкцій проти Кремля, і тепер індійські нафтопереробні заводи прагнуть купувати більше енергоносіїв у конкуруючих з рф виробників, таких як Саудівська Аравія", - повідомляють журналісти.

Ми також писали, що Південна Корея розслідує походження російської нафти, яка, ймовірно, потрапила в країну.