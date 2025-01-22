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Нафтові танкери перенаправляють до російського тихоокеанського порту, що перебуває під санкціями

22 січня 2025, 14:33
Нафтові танкери перенаправляють до російського тихоокеанського порту, що перебуває під санкціями
Фото: DW
Ставки фрахту на транспортування нафти ВСТО з російського порту Козьмино до Китаю зросли більш ніж утричі.
Танкери, які раніше перевозили нафту із західних портів росії, передислоковуються на схід країни, щоб обслуговувати ключовий маршрут постачання нафти до Китаю, який постраждав від широкомасштабних санкцій США.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Зазначається, що частково це пов'язано з грошима. Ставки фрахту на транспортування нафти ВСТО з російського порту Козьмино до Китаю зросли більш ніж утричі після того, як США наклали санкції на танкери, що використовували цей маршрут.
 
Більшість суден, які зазвичай використовуються для торгівлі, - це танкери типу "Афрамакс", місткістю близько 750 000 барелів.
 
Щонайменше два танкери, власники яких зареєстровані в Гонконзі, почали курсувати цим маршрутом, згідно з даними відстеження суден, зібраними агентством Bloomberg. Неясно, чи є власники цих компаній російськими.
 
Нагадаємо, минулого тижня морський експорт російської нафти зазнав найбільшого падіння з листопада після того, як президент США Джо Байден, який залишає посаду, ввів широкі санкції на торгівлю нафтою в країні, і з'явилися перші ознаки того, що ці заходи змінюють потоки.
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