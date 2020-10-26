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Нафтовий танкер на 10 годин захопили біля берегів Англії, спецназ це виправив

Британський спецпризначанці звільнили екіпаж за 9 хвилин
Унаслідок спецоперації британської спеціальної корабельної служби вдалося звільнити екіпаж ліберійського нафтового танкера «Nave Andromeda». Його перед тим захопила група людей, що нелегально на ньому перебували.
Нафтовий танкер на 10 годин захопили біля берегів Англії, спецназ це виправив Фото: mcclatchydc.com

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на BBC.

Танкер вирушив із нігерійської столиці Лагос ще 5 жовтня і рухався до нафтопереробного заводу «Фолі», розташованого неподалік портового міста Саутгемптон в Англії. У неділю, 25 жовтня, судно рухалося на схід від острова Уайт, що біля англійських берегів.

Тоді, за повідомленнями, сім нелегальних пасажирів «Nave Andromeda» влаштували заворушення. Про незаконне перебування людей на борту екіпаж танкера знав принаймні деякий час, розповіли юридичні представники власників судна.

Через деякий час танкер відхилився від курсу, після чого довкола нього утворили виключну зону, заблокувавши подальший рух. Через близько 10 годин після інциденту на борту танкера туди висадилися 16 членів спеціальної корабельної служби Великої Британії для спецоперації.

Спецоперація тривала дев’ять хвилин, передає кореспондент BBC. Сімох нелегалів на борту танкера затримали; нині їхні дії розслідують як підозру в захопленні судна. Усі 22 члени екіпажу не постраждали. Уранці 26 жовтня «Nave Andromeda» прибув у Саутгемптон.

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26 10 2020 09:18
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