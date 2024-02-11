Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ

Екскомандувач Об'єднаних сил висловив впевненість, що Україна переможе і відвоює всі території.

Екскомандувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із займаної посади із засобів масової інформації.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", – повідомив він.

Наєв подякував за роботу і висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у російсько-українській війні.

"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане", – написав він.