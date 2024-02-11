Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із ЗМІ
Екскомандувач Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення із займаної посади із засобів масової інформації.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях", – повідомив він.
Наєв подякував за роботу і висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у російсько-українській війні.
"Але роботу не закінчено, війна триває! Ворог має бути знищений, наші землі деокуповані, а зло покаране! Впевнений, це нам під силу! Українці вміють творити дива, тому вірю в кожного з вас! Мрію про нашу Перемогу і знаю, що цей день настане", – написав він.