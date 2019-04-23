“Нам мир у неволі не потрібен”: Патріарх Філарет звернувся до Зеленського

“У день інавгурації Господь покладе на Вас велику відповідальність за долю кожного громадянина і країни загалом”

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента.

Звернення церковника до політика-початківця було оприлюднено на сторінці Філарета у Facebook. Патріарх зазначив, що український народ продемонстрував високі стандарти демократії під час волевиявлення, пише Обозреватель.

“У день інавгурації Господь покладе на Вас велику відповідальність за долю кожного громадянина і країни загалом”, – звернувся він до Зеленського. Патріарх висловив надію, що переможець буде свідомий до довіри народу і продовжить державний проєвропейський і євроатлантичний курс України.

“Не забувайте, що з волі Божої Ви займете відповідальну посаду керівника нашої багатостраждальної української нації. Вам стверджувати велику державну справу святого Володимира Великого, святого Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Данила Галицького, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Михайла Грушевського, Симона Петлюри та багатьох інших гідних, яким в історії доводилося нести нелегкий хрест служіння нашому народові”, – наголосив Філарет.

Він зазначив, що більшість громадян віддали голоси за Зеленського, “тому що прагнули до миру і більш рішучої боротьби з корупцією”. Патріарх сказав, що сподівається на те, що Зеленський “матиме сили кардинально змінити ситуацію і почне реальну боротьбу з цим злом”.

“Хочу відзначити, що ми дуже миролюбна нація, що підтверджується унікальним у світовій історії фактом – добровільною відмовою від ядерної зброї. Але нам мир у неволі не потрібен. Господь створив людину вільною. І ми повинні дорожити свободою”, – йдеться в тексті.