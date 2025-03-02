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Нам терміново потрібно переозброїти Європу – Фон дер Ляєн

02 березня 2025, 20:07
Нам терміново потрібно переозброїти Європу – Фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Найближчим часом Єврокомісія представить план із переозброєння Європи
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту європейських лідерів щодо України в Лондоні заявила, що найближчим часом Єврокомісія представить план із переозброєння Європи.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Фон дер Ляєн, яка однією з перших вийшла з дверей, заявила, що лідери мали "хорошу і відверту дискусію", обговорюючи, що необхідно для того, щоб Україна стала сильною державою.
 
Вона сказала, що Україна потребує "всеосяжних гарантій безпеки", які забезпечать її економічні та військові позиції.
 
Фон дер Ляєн додала, що "ми повинні терміново переозброїти Європу", і Європейська комісія запропонує план щодо цього на засіданні Європейської ради 6 березня, оскільки, за її словами, "ми дійсно повинні зробити значний крок вперед".
 
"Зараз надзвичайно важливо збільшити інвестиції в оборону на тривалий період часу. Це для безпеки Європейського Союзу, і нам потрібно в геостратегічному середовищі, в якому ми живемо, готуватися до найгіршого, а отже посилювати оборону", - сказала вона.
 
Фон дер Ляєн заявила, що європейцям потрібно працювати над тим, щоб "по суті перетворити Україну на сталевого дикобраза, якого не зможуть перетравити потенційні загарбники".
 
Відповідаючи на запитання про її послання до США, вона сказала: "Ми готові разом з американцями захищати демократію і принцип верховенства права, що не можна вдиратися і залякувати свого сусіда чи змінювати кордони силою".

 

Урсула фон дер Ляєнвійна в Україніросія окупанти

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