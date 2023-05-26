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ПОЛІТИКА

Намагання США контролювати інвестиції в Китай наштовхується на опір ЄС – Bloomberg

26 травня 2023, 21:58
Намагання США контролювати інвестиції в Китай наштовхується на опір ЄС – Bloomberg
джерело carnegieendowment
Країни ЄС стурбовані технічними особливостями такого інструменту.

ЄС обережно ставиться до запровадження контролю за інвестиціями в Китай, попри заклики з боку США розробити більш жорсткі правові інструменти.

Про це повідомляє Bloomberg.

На зустрічі в Брюсселі у четвер, 25 травня, міністри торгівлі ЄС обговорили свої побоювання щодо плану моніторингу інвестицій, які можуть становити ризик для європейської безпеки. Подібні побоювання висловлювалися і на зустрічі послів ЄС у середу, 24 травня.

"Ми перебуваємо на ранніх стадіях обговорення і потребуватимемо суттєвої взаємодії з державами-членами, коли робота буде більш розширеною", - заявив віце-президент Єврокомісії з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс.

У той час як країни ЄС переймаються новими загрозами у світі, який змінюється через війну рф проти України та жорсткіший підхід Китаю до геополітики, навіть деякі давні захисники вільної торгівлі та відкритих ринків починають усвідомлювати підвищені ризики для своїх економік.

Єврокомісія працює над інструментом скринінгу зовнішніх інвестицій у межах стратегії економічної безпеки, яка має бути опублікована у другій половині червня. Це питання стало пріоритетним через зростання занепокоєння щодо підтримки Китаєм росії після вторгнення в Україну.

У той час як європейські та американські чиновники обговорюють узгодження своїх підходів до перевірки вихідних інвестицій, робота у Вашингтоні активно рухається вперед, кажуть чиновники і дипломати ЄС.

Наступного тижня Домбровскіс та віце-президент Єврокомісії Маргрет Вестагер планують зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, міністром торгівлі Джиною Раймондо і торговим представником Штатів Кетрін Тай у Швеції.

Західні чиновники занепокоєні тим, що інвестиції в Китай можуть збільшити ризик отримання Пекіном конфіденційної інформації або навіть сприяти розвитку стратегічного конкурента. Однак виконавча влада ЄС намагається отримати підтримку країн блоку для реалізації своїх планів.

"Це інструмент, який надзвичайно складно застосувати. Ніхто не відчуває ентузіазму з цього приводу", - сказала в інтерв'ю після переговорів представниця Міністерства торгівлі Іспанії Сіана Мендес.

Вона сказала, що її колеги стурбовані технічними аспектами застосування цього інструменту, і навряд чи він набуде чинності до виборів у Європарламент у червні 2024 року.

Єврокомісія все ще оцінює, чи потрібен контроль над зовнішніми інвестиціями, і прийме рішення щодо цього на тлі оцінки геополітичних ризиків.

Водночас, Вестагер підкреслила, що якщо ЄС не розробить власну систему оцінки геополітичних ризиків, це дозволить Китаю, або навіть США, встановлювати умови дискусії.  

ЄССШАКитайінвестиції

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