Напад Хамас поклав край делікатній угоді між росією та Ізраїлем – WSJ

путін не висловив Нетаньягу співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян.

Ізраїльському прем'єр-міністру Беньяміну Нетаньягу вдавалося зберігати "тепле спілкування" з російським президентом владіміром путіним, але зараз все змінилось.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Нетаньягу не переривав спілкування з путіним тоді, коли той дедалі більше зазнавав ізоляції. Навіть вторгнення рф в Україну і міцна співпраця з Іраном не могли зіпсувати відносин.

WSJ зазначило, що лідери двох країн підтримували зв'язок телефоном, і Нетаньягу оголосив про нейтральне ставлення до війни в Україні, відмовившись надавати Києву зброю, чи системи протиповітряної оборони, хоча цього вимагав Захід.

"Тепер, після атаки підтримуваних Іраном бойовиків Хамас на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися. путін - один з небагатьох лідерів, який не висловив Нетаньягу співчуття через загибель понад 1300 ізраїльтян, вбитих бойовиками Хамасу", - пише видання.

Видання зазначило, що припинення угоди між рф та Ізраїлем підкреслює більш широкі зрушення, які спостерігаються у ролі, яку відіграє кремль на Близькому Сході відтоді, як путін вдерся до України.

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