Напад на журналістів у Києві: підозрюваних посадили під домашній арешт Таке рішення ухвалив у суботу Голосіївський районний суд столиці

Підозрювані у нападі на журналістів у Києві на час слідства перебуватимуть під нічним домашнім арештом.

Фото: Стоп Корупції

"Затримані мають із 21-ї години до 7-ї ранку перебувати за адресою проживання та виконувати покладені на них обов‘язки", - повідомляє поліція Києва в неділю. У результаті першочергових слідчих дій сімом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі. Нагадаємо, що у Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах. Також, у Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві.

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