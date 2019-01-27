CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПідозрювані у нападі на журналістів у Києві на час слідства перебуватимуть під нічним домашнім арештом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Напад на журналістів у Києві: підозрюваних посадили під домашній арешт
Таке рішення ухвалив у суботу Голосіївський районний суд столиці
Фото: Стоп Корупції
"Затримані мають із 21-ї години до 7-ї ранку перебувати за адресою проживання та виконувати покладені на них обов‘язки", - повідомляє поліція Києва в неділю.
У результаті першочергових слідчих дій сімом чоловікам оголосили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Києві напали на знімальну групу "Стоп корупції", яка знімала видобуток піску на Видубичах.
Також, у Посольстві США в Україні стурбовані новинами про напад на журналістів 24 січня в Києві.
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