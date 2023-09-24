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Напад рф на Україну підірвав довіру до ООН

24 вересня 2023, 19:25
Напад рф на Україну підірвав довіру до ООН
Фото: Укрінформ
Міністр закордонних справ Нової Зеландії також вказала на зростання ядерних ризиків через російську війну та наголосила, що "ядерна зброя ніколи не повинна бути застосована".
Напад росії як постійного члена Радбезу ООН на Україну підриває довіру до самої Організації Об’єднаних націй.
 

Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.

"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - сказала вона.

Махута наголосила, що росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.

"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - сказала вона.

 

ООНдовіравійна в Україніросія окупантиЯдерна безпека

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