Напад рф на Україну підірвав довіру до ООН
Про це заявила міністр закордонних справ Нової Зеландії Нанайя Махута під час виступу на загальних дебатах 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
"Бути свідком того, як постійний член Ради безпеки ООН розпочав неспровокований напад на суверенну державу, намагаючись анексувати її територію і ведучи війну проти її цивільного населення, було і залишається шокуючим. Дії росії порушують фундаментальні принципи міжнародного права. Як може молоде покоління довіряти ООН, коли постійний член Ради безпеки діє у спосіб, що так фундаментально суперечить Статуту ООН?", - сказала вона.
Махута наголосила, що росія має відповісти за цю агресію в міжнародних судах.
"Нова Зеландія рішуче підтримує зусилля, спрямовані на притягнення росії до відповідальності як у Міжнародному суді ООН, так і в Міжнародному кримінальному суді", - сказала вона.