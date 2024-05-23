Нападник Фіцо пояснив, чому стріляв в очільника словацького уряду – Politico

Юрай Цинтула мав солідний перелік претензій до прем'єр-міністра своєї країни.

Відмова прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо постачати зброю Україні була однією з головних причин замаху на його життя.

Про це пише Politico.

Згідно з судовим документом, Цинтула заявив, що почувається "безсилим і розчарованим станом суспільства" після змін, запроваджених урядом Фіцо з моменту його приходу до влади у жовтні минулого року. Зокрема підозрюваний був невдоволений розпуском Офісу спеціального прокурора, який займався політичними справами та справами організованої злочинності. Також стрілок скаржився на "переслідуванням культури" і працівників ЗМІ.

Крім того, за словами Цинтули, головним чином він хоче, щоб "Україні була надана військова допомога". Уряд Фіцо він назвав "Іудою по відношенню до Європейського Союзу".

Після затримання Цинтула також стверджував, що не мав на меті вбити Роберта Фіцо — лише "нашкодити його здоров’ю", щоб він не зміг продовжувати керувати країною та проводити політику, з якою не погоджувався стрілець. Разом з тим Цинтула визнав, що Роберт Фіцо може померти, але він був готовий піти на цей ризик через те, що відбувається в Словаччині.

Цинтула також сказав, що він діяв сам і нікому не говорив про свої наміри.

Як пише Politico, Роберт Фіцо обіймає посаду прем’єр-міністра вже вчетверте. Повернувшись до влади восени минулого року, він виступив за перегляд кримінального кодексу країни, пом’якшивши покарання за корупційні злочини та скасувавши спеціальну прокуратуру. Цей орган розглядав десятки справ про хабарництво, організовану злочинність і зловживання владою працівниками поліції, суддями, олігархами і депутатами, пов'язаними з партією Фіцо "Smer".

Нагадаємо, що Роберт Фіцо був важко поранений під час нападу, який стався після засідання Кабінету міністрів у колишньому шахтарському місті Гандлова, приблизно за дві години їзди від Братислави. Коли Фіцо наблизився до натовпу глядачів, політичний активіст Цинтула вистрілив у нього з пістолета, випустивши п'ять куль і чотири рази влучивши у нижню частину живота Фіцо.

Прем'єр-міністра вертольотом доправили до лікарні в сусідній Банській Бистриці, де йому зробили дві операції. Його стан оцінюється як важкий, але стабільний, і очікується, що він одужає. Зараз Кабінет міністрів тимчасово очолює міністр оборони Роберт Каліняк, який також є віце-прем’єр-міністром.