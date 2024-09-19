Напади Ізраїлю на Ліван означають оголошення війни – лідер "Хезболли"

Він виступив на червоному фоні, що означає колір помсти.

Про це заявив лідер "Хезболли" Насраллу, передає видання Clash report в соцмережі X (Twitter).

Він виступає на червоному фоні, що традиційно означає колір помсти і заявив, що Ізраїль мав на меті вбити 5000 його людей за дві хвилини.

Він додав, що Ліван зазнав безпрецедентного в історії протистояння.

Тим часом начальник Генштабу Ізраїлю заявив, що затвердив план продовження операції на півночному кордоні.

В той же час часом Цахад б'є по цілях на півдні Лівану і повідомляють, що ВПС Ізраїлю в небі над столицею Лівану, Бейрутом.