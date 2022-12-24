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CУСПІЛЬСТВО

Напередодні Різдва через зимовий шторм у США продовжують скасовувати тисячі рейсів

24 грудня 2022, 19:36
Напередодні Різдва через зимовий шторм у США продовжують скасовувати тисячі рейсів
Фото: УНН
У США напередодні скасували понад 5700 рейсів на тлі сильних зимових штормів, які порушили роботу аеропортів по всій країні напередодні Різдва
Про це повідомляє Reuters.
 
Це сталося після того, як у четвер було скасовано майже 2700 рейсів. А станом на суботу було скасовано трохи більше ныж 1000 рейсів, згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware.
 
Міністр транспорту США Піт Буттіджич сказав CNN, що авіаційна система країни "працює з величезною напругою" через два різні шторми та сильні вітри, що впливають на роботу аеропортів по всій країні. За словами Буттіджича, у четвер було скасовано близько 10% рейсів до США.
 
Ще 10 400 рейсів із США було затримано у п'ятницю, у тому числі понад 40% рейсів American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines та Southwest Airlines – після того, як у четвер було затримано 11 300 рейсів.
 
Залізнична компанія Amtrak скасувала десятки поїздів на Різдво, порушивши плани на святкові поїздки тисяч людей.
 
На автомагістралях на Середньому Заході були тривалі затримки через снігову погоду чи аварії, а влада в деяких частинах Індіани, Мічигана, Нью-Йорка та Огайо закликала автомобілістів уникати несуттєвих поїздок.
 
Чикаго зіткнувся з небезпечно низькими температурами, а холодний вітер досяг мінус 31 градуса за Цельсієм.
 
Напередодні святкових вихідних у США вирують сильні заморозки.
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