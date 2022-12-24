Напередодні Різдва через зимовий шторм у США продовжують скасовувати тисячі рейсів

У США напередодні скасували понад 5700 рейсів на тлі сильних зимових штормів, які порушили роботу аеропортів по всій країні напередодні Різдва

Це сталося після того, як у четвер було скасовано майже 2700 рейсів. А станом на суботу було скасовано трохи більше ныж 1000 рейсів, згідно з даними сайту відстеження рейсів FlightAware.

Міністр транспорту США Піт Буттіджич сказав CNN, що авіаційна система країни "працює з величезною напругою" через два різні шторми та сильні вітри, що впливають на роботу аеропортів по всій країні. За словами Буттіджича, у четвер було скасовано близько 10% рейсів до США.

Ще 10 400 рейсів із США було затримано у п'ятницю, у тому числі понад 40% рейсів American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines та Southwest Airlines – після того, як у четвер було затримано 11 300 рейсів.

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