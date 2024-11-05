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Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців – Шмигаль

05 листопада 2024, 14:55
Напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців – Шмигаль
Фото: Укрінформ
Одним із ключових її елементів є субсидії.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що напередодні зими держава розгортає масштабну програму зимової підтримки українців. 
 
Про це він розповів у своєму Telegram-каналі.
 
Він зазначив, що одним із ключових її елементів – це субсидії. 2,8 млн українських родин отримають житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд вже перерахував їхній розмір на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачили 42 млрд грн на ці потреби.
 
Для військових спростили механізм призначення житлово-комунальних пільг.
 
Для переселенців з середини січня наступного року запустять програму субсидій на орендоване житло. Ця опція буде доступною для родин, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.
 
Близько 500 тисяч домогосподарств цієї зими отримають виплати на купівлю твердого палива, зокрема дров та вугілля. Ці кошти в розмірі до 21 тисячі грн на родину вже виплачуються в прифронтових регіонах.
 
Також Шмигаль закликав громадян встановлювати альтернативні джерела генерації. При цьому люди не повинні втратити право на житлову субсидію. Готується рішення, згідно з яким - якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 тис. грн, субсидія за родиною зберігається.
зимаДенис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

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