Напруження між Францією і Британією послаблює "коаліцію охочих" – Politico

Як зазначає видання, головною причиною "тріщин" у відносинах двох лідерів є взаємини зі США.

У стосунках президента Франції Еммануеля Макрона і прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера почали з'являтися тріщини, це загрожує розколу "коаліції охочих" щодо підтримки України у війні.

Про це пише Politico.

"Два французькі чиновники визнали, що "коаліція охочих" не має чіткого напряму, і припустили, що частина проблеми полягає в тому, що Велика Британія надає великого значення гарантіям безпеки з боку США, які досі не були реалізовані", - пише видання.

Своєю чергою, у Лондоні звинувачують Макрона в тому, що на тлі завершення свого президентського терміну, він у своїх міжнародних заявах "думає про свою спадщину".

Зокрема, чиновник, знайомий із переговорами щодо Ірану, сказав, що Макрон намагався проявити себе "миротворцем" під час цих переговорів.

Як зазначає видання, головною причиною "тріщин" у відносинах двох лідерів є взаємини зі США.

Зазначається, що Лондон і Париж досі тісно координують свої дії, намагаючись утримати Дональда Трампа в мирних переговорах щодо України. Однак оскільки прогрес застопорився, британські та французькі чиновники все частіше висловлюють роздратування з приводу того, як інша сторона вирішила поводитися з президентом США.

Як висловився один французький науковець, пов'язаний із Макроном, британський прем'єр "набагато обережніший", коли справа стосується відносин із Білим домом.

Зі свого боку колишній британський дипломат зазначив, що Макрон "м'який, але не так сильно, як ми", коли справа стосується его Трампа. Він описав вкрай поступливу стратегію Стармера у відносинах із президентом США як "безсоромну, але необхідну".

Зокрема, Макрон, як вважають, незадоволений угодою, укладеною між Стармером і Трампом про пом'якшення митних тарифів США на товари Великої Британії, в той час як Франція, як і раніше, підпадає під санкції, введені для ЄС.