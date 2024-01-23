Український нардеп вперше отримав важливу посаду в ПАРЄ
Народного депутата України Олексія Гончаренка (фракція "Європейська солідарність") було обрано головою комітету з міграції, біженців і переміщених осіб Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).
Про це Гончаренко повідомив у Telegram-каналі.
Він зазначив, що його вже офіційно призначено. Олексій Гончаренко став першим українцем, який обійняв цю посаду.
"Я очолив комітет з міграції, біженців і переміщених осіб. Перший українець на такій посаді! Найголовніше – в мене буде ще більше можливостей просувати інтереси України!" - написав нардеп.
З 22 до 26 січня у Страсбурзі (Франція) проходить зимова сесія ПАРЄ.