Нардеп Нестор Шуфрич отримав підозру у держзраді

Народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру у державній зраді.

Зазначається, що СБУ спільно з ДБР та Офісом генпрокурора зібрала аргументовану доказову базу про антиукраїнську діяльність чинного народного депутата Нестора Шуфрича.

"Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента ФСБ, завдання якого - координація російської агентури в Україні", - йдеться у повідомленні.

Одним із основних завдань Шуфрича, повідомляють в СБУ, була підривна діяльність в інформаційній сфері. Депутат систематично поширював наративи кремля про те, що "українська держава - нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни - нібито "один народ".

"Таким чином Шуфрич намагався розвинути проросійські настрої в українському суспільстві", - наголошують в Службі безпеки.

Наразі за місцями проживання фігуранта та у його близького оточення здійснюється 45 обшуків. Досудове розслідування у цій справі триває.

СБУ наголошує, що Володимир Сівкович втік до москви ще 2014-го, де творив "кротоферму" для підривної діяльності проти України. Саме він курував колишнього начальника Управління СБУ в АРК Крим Олега Кулініча, якого підозрюють у державній зраді і якого затримував особисто Голова Служби безпеки Василь Малюк.

Тим часом в Офісі Генпрокурора повідомляють, що правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваного та у його близького оточення, вилучено заборонену радянську символіку. Зазначається, що у своїх виступах депутат від "ОПЗЖ" проводив підривну діяльність проти України, а також розповсюджував інформацію, "спрямовану на вираження осуду, применшення авторитету та дискредитацію інститутів української влади".

"Підозрюваний підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України. Він виходив з геополітичних інтересів рф, які передбачають перебування України у сфері її впливу. Нардеп, знаючи про окупацію державою-агресором частини території України, продовжував здійснювати підривну діяльності проти нашої держави", - наголошують в ОГ.