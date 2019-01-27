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Нардепа від БПП пограбували на парковці під Києвом

Шість років тому на цій самій парковці в нього намагалися вкрасти машину
Нардепа від БПП Володимира Курінного в суботу пограбували на парковці "МегаМаркету" в Ходосівці Київської області.
Нардепа від БПП пограбували на парковці під Києвом Володимир Куренной. Фото: beta.reporter.korrespondent.net

"Практично біля входу в МегаМаркет (я паркувався, щоб піти за покупками) наче з-під землі вискочив один чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло біля пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину і на очах величезної кількості людей, включаючи, до речі, і охорону МегаМаркету, втік", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook, інформує "Українська правда".

При цьому спільник грабіжника пробив ножем заднє колесо машини депутата.

"На превелике розчарування цих відморозків, у сумці, крім лептопа і моїх документів, нічого не було. Ну ще оправа для окулярів і телефон Нокіа 3310, а також ліки", - розповів Курінний.

В сумці був дозвіл на пістолет, проте самого пістолета не було, додав він.

"Потрібно визнати, що поліція прибула дуже швидко. І буквально через якихось пару годин мені повідомили, що документи та футляр з окулярами знайдені. Злодії їх десь викинули", - додав депутат.

Шість років тому на цій самій парковці в нього намагалися вкрасти машину, заявив він.

4 грудня 2018 року народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Курінний склав присягу у Верховній Раді, нагадує видання.

Курінний зайшов до Ради замість депутата Ірини Фріз, яку призначили на посаду міністра у справах ветеранів.

Він уже був нардепом двох скликань.

Курінний з квітня 2015 року очолював департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.

У 90-х працював у редакції одеського видання, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.

У 2006-2007 був нардепом від Блоку Юлії Тимошенко під № 95 у списку. Перед цим очолював Одеський обласний штаб БЮТ.

Нагадаємо, прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.

 
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27 01 2019 12:44
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