Нардепа від БПП пограбували на парковці під Києвом
"Практично біля входу в МегаМаркет (я паркувався, щоб піти за покупками) наче з-під землі вискочив один чоловік, і блискавично, розбивши бокове скло біля пасажирського сидіння, вихопив сумку, сів у машину і на очах величезної кількості людей, включаючи, до речі, і охорону МегаМаркету, втік", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook, інформує "Українська правда".
При цьому спільник грабіжника пробив ножем заднє колесо машини депутата.
"На превелике розчарування цих відморозків, у сумці, крім лептопа і моїх документів, нічого не було. Ну ще оправа для окулярів і телефон Нокіа 3310, а також ліки", - розповів Курінний.
В сумці був дозвіл на пістолет, проте самого пістолета не було, додав він.
"Потрібно визнати, що поліція прибула дуже швидко. І буквально через якихось пару годин мені повідомили, що документи та футляр з окулярами знайдені. Злодії їх десь викинули", - додав депутат.
Шість років тому на цій самій парковці в нього намагалися вкрасти машину, заявив він.
4 грудня 2018 року народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Володимир Курінний склав присягу у Верховній Раді, нагадує видання.
Курінний зайшов до Ради замість депутата Ірини Фріз, яку призначили на посаду міністра у справах ветеранів.
Він уже був нардепом двох скликань.
Курінний з квітня 2015 року очолював департамент місцевого самоврядування та децентралізації Адміністрації президента.
У 90-х працював у редакції одеського видання, у 2005-2006 роках був заступником міського голови Виконавчого комітету Одеської міськради.
У 2006-2007 був нардепом від Блоку Юлії Тимошенко під № 95 у списку. Перед цим очолював Одеський обласний штаб БЮТ.
Нагадаємо, прес-секретар Генеральної прокуратури Андрій Лисенко іронічно розповів на своїй Facebook-сторінці, як у столичному метро у нього вкрали бутерброди.
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