Нардепам та чиновникам заборонили виїжджати за кордон – ЗМІ
Наразі доопрацьовується законодавство, яке врегулює їх відрядження.
Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в Офісі Президента.
"Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі.
Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються.
Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.
Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати", - йдеться в матеріалі.
Джерело додалдо, що "особливо скандальні люди" можуть отримати повістки і піти воювати на фронт.
В Державній прикордонній службі сказав, що і надалі будуть дотримуватися чинного законодавства.