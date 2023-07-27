Нардепам та чиновникам заборонили виїжджати за кордон – ЗМІ

Народним депутатам і чиновникам заблокували виїзд за кордон після низки скандалів із "відрядженнями" нардепів на дорогі курорти

Наразі доопрацьовується законодавство, яке врегулює їх відрядження.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерело в Офісі Президента.

"Це правда, що всім депутатам і чиновникам заблокували виїзд з України. Люди втратити зв'язок з реальністю. Зараз відповідні органи будуть дуже ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі.

Щоб не було такого, що відрядження у Вільнюс, а люди повертаються через Хорватію, де ще тиждень затримуються.

Зараз буде доопрацьовано постанову, яка регулює ці відрядження і відпустки за кордоном стосовно військових теж.

Є думки про те, що особливо скандальні люди, після того, як втратять мандат, могли б отримати повістки і піти повоювати", - йдеться в матеріалі.

Джерело додалдо, що "особливо скандальні люди" можуть отримати повістки і піти воювати на фронт.

В Державній прикордонній службі сказав, що і надалі будуть дотримуватися чинного законодавства.