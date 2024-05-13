Народжуваність у світі падає до критичної точки – WSJ

Зниження народжуваності несе економічні, соціальні та геополітичні наслідки.

Світ перебуває на вражаючому демографічному рубежі. Незабаром світовий рівень народжуваності впаде нижче рівня, необхідного для підтримання постійної чисельності населення. Народжуваність падає майже скрізь, серед жінок на всіх рівнях доходу, освіти та участі в робочій силі. Падіння народжуваності має величезні наслідки для способу життя людей, зростання економік і позицій світових наддержав.

Про це йдеться у статті The Wall Steet Journal.

Зазначається, що в країнах з високим рівнем доходу народжуваність впала нижче рівня відтворення населення в 1970-х роках, а під час пандемії ще більше знизилася. У країнах, що розвиваються, народжуваність також падає. Минулого року Індія випередила Китай як найбільш густонаселена країна, але її народжуваність зараз нижче рівня відтворення населення.

"Наближається демографічна зима", – сказав Хесус Фернандес-Віллаверде, економіст, що спеціалізується на демографії в Університеті Пенсильванії.

Багато урядовців вважають це питання нагальною національною проблемою. Вони стурбовані скороченням робочої сили, сповільненням економічного зростання та недостатнім фінансуванням пенсій, а також життєздатністю суспільства, в якому дедалі менше дітей. Зменшення чисельності населення призводить до зменшення глобального впливу, що ставить під сумнів у США, Китаї та Росії їхнє довгострокове становище як наддержав.

За словами журналістів, деякі демографи вважають, що населення світу може почати скорочуватися протягом чотирьох десятиліть – це один з небагатьох випадків, коли таке траплялося в історії. Уряди розгорнули програми, щоб зупинити падіння, але поки що вони ледве досягли успіху.

Історики називають зниження народжуваності, яке почалося у 18 столітті в індустріальних країнах, демографічним переходом. У міру того, як тривалість життя подовжувалася і все більше дітей доживало до дорослого віку, стимул народжувати більше дітей зменшувався. Коли жінки стали більш освіченими і приєдналися до робочої сили, вони відкладали шлюб і народження дітей, що призвело до зменшення кількості дітей, пишуть автори.

Зараз, за словами Спірза, "загальний факт полягає в тому, що народжуваність є низькою або падає в багатьох різних суспільствах і економіках". Деякі демографи вважають це частиною "другого демографічного переходу" –загальносуспільної переорієнтації на індивідуалізм, який робить менший акцент на шлюбі та батьківстві, а меншу кількість дітей або взагалі відсутність дітей робить більш прийнятною.

У дослідженні, опублікованому в 2021 році, Керні з Університету Меріленда та два співавтори вказали, що цей зсув відображає широкі суспільні зміни, які важко виміряти або кількісно оцінити. Тим часом, дані про використання часу показують, що матері і батьки, особливо високоосвічені, проводять більше часу зі своїми дітьми, ніж у минулому.

За словами журналістів, після пандемії дефіцит робочої сили спостерігався у розвинених країнах. У найближчі роки ситуація лише погіршуватиметься, оскільки посткризове падіння народжуваності призводить до дедалі меншого припливу молодих працівників, що створює додаткове навантаження на системи охорони здоров'я та пенсійного забезпечення. Економіці з меншою кількістю дітей буде важко фінансувати пенсії та охорону здоров'я для зростаючої кількості людей похилого віку.

У нещодавньому звіті Світового банку йдеться про те, що погіршення демографічної ситуації може призвести до того, що це буде друге поспіль "втрачене десятиліття" для глобального економічного зростання.