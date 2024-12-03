Народжуваність у ЄС досягла рекордно низького рівня з 1961 року – FT
03 грудня 2024, 10:56
Фото: з вільних джерел
За словами експертів, тенденція до зменшення народжуваності дітей найбільше проявляється в Італії, Іспанії, Греції, Польщі, Фінляндії та країнах Балтії
Кількість дітей, народжених у ЄС, досягла рекордно низького рівня у 2023 році. Це підкреслює серйозність демографічних проблем регіону.
Про це пише Financial Times.
Згідно з оновленими минулого місяця даними, у 27 країнах-членах ЄС у 2023 році народилося 3 665 000 дітей, поділилися журналісти. Зазначається, що це найнижчий показник з 1961 року.
Показник народжуваності в ЄС став на 5,5% меншим, ніж у 2022 році. Це найбільше річне зниження за всю історію спостережень, підкреслили у виданні.
Також показник 2023 року виявився нижчим за довгостроковий демографічний прогноз Євростату, згідно з яким, у регіоні мали народитися 4 мільйони дітей.
Журналісти нагадали, що в середині 1960-х років у ЄС спостерігався пік народжуваності. Тоді народилися 7 мільйонів дітей, але пізніше цей показник почав стрімко скорочуватися.
Експерти вважають, що зниження народжуваності чинитиме великий тиск на державні фінанси, оскільки чисельність працездатного населення скоротиться, а витрати на охорону здоров'я та пенсійне забезпечення збільшаться, додали у виданні.
"Можливо, що невизначеність, якої зазнають люди, - наприклад, відсутність гарантій зайнятості, зростання вартості життя і цін на житло, а також численні глобальні кризи, включно з пандемією COVID-19, геополітичною напруженістю та зміною клімату, - можуть негативно вплинути на індивідуальні репродуктивні рішення", - сказав співробітник ООН із питань народонаселення Гуан'юй Чжан.
Старший економіст Організації економічного співробітництва та розвитку Віллем Адема розповіла журналістам, що молодим людям зараз складніше реалізувати себе на ринку праці та житла, ніж раніше.
Професор демографії з Університету Луїсс у Римі Марія Рита Теста впевнена, що на рішення завести дітей у європейців тепер впливають нові чинники, які пов'язані з політичною та економічною напруженістю на міжнародному рівні.
Крім того, в Євростаті з'ясували, що жінки в ЄС стали народжувати дітей у більш пізньому віці. Зазначається, що середній вік жінок під час народження першої дитини у 2022 році становив майже 30 років.