Народжуваність у ЄС досягла рекордно низького рівня з 1961 року – FT

За словами експертів, тенденція до зменшення народжуваності дітей найбільше проявляється в Італії, Іспанії, Греції, Польщі, Фінляндії та країнах Балтії

Кількість дітей, народжених у ЄС, досягла рекордно низького рівня у 2023 році. Це підкреслює серйозність демографічних проблем регіону.

Про це пише Financial Times.

Згідно з оновленими минулого місяця даними, у 27 країнах-членах ЄС у 2023 році народилося 3 665 000 дітей, поділилися журналісти. Зазначається, що це найнижчий показник з 1961 року.

Показник народжуваності в ЄС став на 5,5% меншим, ніж у 2022 році. Це найбільше річне зниження за всю історію спостережень, підкреслили у виданні.