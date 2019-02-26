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NASA Earth Observatory оприлюднила фото виверження найпівнічнішого вулкана Камчатки

На фото зафіксували виверження 23 лютого
NASA Earth Observatory оприлюднила фото виверження найпівнічнішого вулкана Камчатки - Шивелуча.
NASA Earth Observatory оприлюднила фото виверження найпівнічнішого вулкана Камчатки Фото: NASA Earth Observatory

Упродовж останніх 10 тисяч років вулкан робив близько 60 великих вивержень, повідомляє NASA Earth Observatory.

Зображення виверження 23 лютого вдалося зробити за допомогою космічної програми Landsat.

Камчатська група реагування повідомила про ріст вулканічного купола впродовж 8-15 лютого. Окрім того, супутники щоденно фіксували теплові аномалії. А 21 лютого Шивелуч викинув стовп пару та газу з попелом на висоту до 6 кілометрів над рівнем моря, зазначив  представник Камчатського філіалу Геофізичної служби Російської академії наук, повідомляє "Інтерфакс".

Станом на 25 лютого вулкан продовжує вивергатися. Консультативний центр з вулканічного попелу попередив про додаткові викиди попелу на висоту до 4 кілометрів.

Шивелуч - найпівнічніший діючий вулкан Камчаки, що знаходиться за 45 кілометрів від селища Ключі, у якому живе близько 5 тисяч людей.

Нагадаємо, в Японії на південному острові Кутиноерабу 17 січня відбулося виверження вулкану.

 

 

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26 02 2019 09:23
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