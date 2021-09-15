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NASA одночасно включило до проєкту висадки на Місяць компанії Маска та Безоса

Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць
Американське космічне агентство NASA обрало п'ять компаній для розробки концепцій посадкових модулів для освоєння Місяця.
NASA одночасно включило до проєкту висадки на Місяць компанії Маска та Безоса Фото: Ukrinform
Як передає кореспондент Укрінформу, про це у своєму блозі написав глава NASA Білл Нельсон. 
 
Відтак, п'ятьма компаніями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman і SpaceX.
 
"Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць", - зазначив Нельсон.
 
Запровадження цих послуг, які передбачають перевезення екіпажу в посадковому модулі від космічної станції на орбіті до поверхні Місяця й назад, планується розпочати в кінці 2020-х років, пояснив він.
 
За словами Нельсона, США запустили проєкт "Артеміда", покликаний "повернути астронавтів на Місяць". Астронавти сміливо досліджуватимуть місячну поверхню, починаючи з Південного полюса Місяця, написав він. 
 
Нині завершуються роботи з інтеграції системи запуску ракети та космічного корабля "Оріон" для льотних випробувань "Артеміди I".
 
"Ми все ще очікуємо першого запуску до кінця цього року", - додав директор NASA, зауваживши, що пандемія може внести корективи в ці плани. 
 
Раніше повідомлялося, що до проєкту розробки місячного модуля вартістю 2,9 млрд доларів, було допущено компанію мільярдера Ілона Маска SpaceX, а пропозиції компанії мільярдера Джеффа Безоса було відхилено. Компанія Безоса оскаржила своє право щодо участі в проєкті у заявах, поданих до Федеральної комісії зв'язку США, та у судових позовах до NASA.
 
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15 09 2021 13:08
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