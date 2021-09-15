ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИАмериканське космічне агентство NASA обрало п'ять компаній для розробки концепцій посадкових модулів для освоєння Місяця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA одночасно включило до проєкту висадки на Місяць компанії Маска та Безоса
Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць
Фото: Ukrinform
Як передає кореспондент Укрінформу, про це у своєму блозі написав глава NASA Білл Нельсон.
Відтак, п'ятьма компаніями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman і SpaceX.
"Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць", - зазначив Нельсон.
Запровадження цих послуг, які передбачають перевезення екіпажу в посадковому модулі від космічної станції на орбіті до поверхні Місяця й назад, планується розпочати в кінці 2020-х років, пояснив він.
За словами Нельсона, США запустили проєкт "Артеміда", покликаний "повернути астронавтів на Місяць". Астронавти сміливо досліджуватимуть місячну поверхню, починаючи з Південного полюса Місяця, написав він.
Нині завершуються роботи з інтеграції системи запуску ракети та космічного корабля "Оріон" для льотних випробувань "Артеміди I".
"Ми все ще очікуємо першого запуску до кінця цього року", - додав директор NASA, зауваживши, що пандемія може внести корективи в ці плани.
Раніше повідомлялося, що до проєкту розробки місячного модуля вартістю 2,9 млрд доларів, було допущено компанію мільярдера Ілона Маска SpaceX, а пропозиції компанії мільярдера Джеффа Безоса було відхилено. Компанія Безоса оскаржила своє право щодо участі в проєкті у заявах, поданих до Федеральної комісії зв'язку США, та у судових позовах до NASA.
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