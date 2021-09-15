NASA одночасно включило до проєкту висадки на Місяць компанії Маска та Безоса

Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць

Американське космічне агентство NASA обрало п'ять компаній для розробки концепцій посадкових модулів для освоєння Місяця.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у своєму блозі написав глава NASA Білл Нельсон.

Відтак, п'ятьма компаніями стали: Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin, Northrop Grumman і SpaceX.

"Завдяки цьогорічним прискореним зусиллям, спрямованим на розробку концепцій посадкового модуля, і пошуку рішень щодо зниження ризиків, ми спонукаємо промисловість представити наступного року свої пропозиції щодо регулярних транспортних послуг з польотів екіпажів на Місяць", - зазначив Нельсон.

Запровадження цих послуг, які передбачають перевезення екіпажу в посадковому модулі від космічної станції на орбіті до поверхні Місяця й назад, планується розпочати в кінці 2020-х років, пояснив він.

За словами Нельсона, США запустили проєкт "Артеміда", покликаний "повернути астронавтів на Місяць". Астронавти сміливо досліджуватимуть місячну поверхню, починаючи з Південного полюса Місяця, написав він.

Нині завершуються роботи з інтеграції системи запуску ракети та космічного корабля "Оріон" для льотних випробувань "Артеміди I".

"Ми все ще очікуємо першого запуску до кінця цього року", - додав директор NASA, зауваживши, що пандемія може внести корективи в ці плани.

Раніше повідомлялося, що до проєкту розробки місячного модуля вартістю 2,9 млрд доларів, було допущено компанію мільярдера Ілона Маска SpaceX, а пропозиції компанії мільярдера Джеффа Безоса було відхилено. Компанія Безоса оскаржила своє право щодо участі в проєкті у заявах, поданих до Федеральної комісії зв'язку США, та у судових позовах до NASA.