NASA скоротить майже 4 тисячі працівників – Bloomberg

NASA оприлюднило офіційну заяву, в якій наголосило, що остаточна цифра звільнених може змінюватися.

Агентство NASA планує скоротити до 3870 працівників у межах власної Програми відкладеного звільнення, яка реалізується відповідно до ініціативи Білого дому щодо зменшення штату федеральних службовців.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п’ятницю NASA оприлюднило офіційну заяву, в якій наголосило, що остаточна цифра звільнених може змінюватися. Це залежатиме від того, чи будуть відкликані заявки, або ж звільнення не отримає схвалення керівництва.

"Безпека залишається нашим найвищим пріоритетом. Ми прагнемо до більш ефективної та оптимізованої структури, щоб повністю підготуватися до нової Золотої епохи досліджень та інновацій — на Місяці, Марсі та за їх межами", — йдеться в заяві агентства.

Програма відкладеного звільнення

У 2025 році NASA надало працівникам можливість добровільно залишити агентство в межах урядової Програми відкладеного звільнення. Ініціатива складалася з двох раундів, а також передбачала щорічне скорочення персоналу на близько 500 осіб.

Перший раунд, який стартував ще під час адміністрації Дональда Трампа, завершився добровільним звільненням близько 870 працівників — 4,8% тодішнього персоналу NASA.

Другий етап, ініційований у червні 2025 року, тривав до 25 липня. У ньому взяли участь ще близько 3000 співробітників, або 16,4% усіх працівників агентства.

Очікується, що після завершення обох раундів чисельність цивільного персоналу NASA становитиме близько 14 тисяч осіб.

"Мета — уникнути примусових скорочень"

У керівництві агентства наголошують, що Програма спрямована на мінімізацію масових звільнень.

"Мета, з якою ми це робимо, — мінімізувати будь-які примусові скорочення персоналу в майбутньому. Це і є наша головна мета", — заявила колишня в.о. адміністратора NASA Джанет Петров на внутрішньому зібранні 25 червня.

Разом з тим, у лютому NASA звернулося з проханням зберегти від звільнень співробітників, які перебувають на випробувальному терміні.

Масштабне скорочення викликало серйозне занепокоєння у галузі. У відкритому листі "Декларація Вояджера", адресованому новому тимчасовому адміністратору NASA та міністру транспорту США Шону Даффі, сотні чинних і колишніх співробітників застерегли про ризики втрати критично важливого кадрового потенціалу.

"Тисячі працівників уже були звільнені, пішли у відставку або достроково вийшли на пенсію, забравши з собою високоспеціалізовані, незамінні знання, які є ключовими для виконання місії NASA", — йдеться у зверненні.

Згідно з прогнозами, NASA прагне адаптувати свою структуру до нових викликів, не втрачаючи при цьому спроможності реалізовувати амбітні місії, зокрема програми Artemis щодо повернення на Місяць і майбутніх експедицій на Марс.