NASA й Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети Antares На борту корабля буде понад 3 720 кг корисного вантажу, включаючи матеріали для дослідження, матеріали для екіпажу та обладнання

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) та компанія Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети-носія Antares з космічним кораблем Cygnus, який вирушить до Міжнародної космічної станції.

Фото: NASA

Про це йдеться у пресрелізі NASA. Запуск запланований на середу, 11 серпня, о 00.56 за київським часом з космодрому Воллопс (штат Вірджинія). Це буде 16-ий запуск ракети-носія Antares з цим космічним кораблем. На борту корабля буде понад 3 720 кг корисного вантажу, включаючи матеріали для дослідження, матеріали для екіпажу та обладнання. Очікується, що Cygnus прибуде до Міжнародної космічної станції у четвер, 12 серпня, о 13.10 за Києвом. Як відомо, головна конструкція першого ступеня, який виводить ракету Antares на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими компаніями. Читайте також: Безос пропонує NASA фінансування в обмін на контракт з виробництва космічного модуля

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