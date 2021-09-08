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NASA й Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети Antares

На борту корабля буде понад 3 720 кг корисного вантажу, включаючи матеріали для дослідження, матеріали для екіпажу та обладнання
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) та компанія Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети-носія Antares з космічним кораблем Cygnus, який вирушить до Міжнародної космічної станції.
NASA й Northrop Grumman готуються до запуску українсько-американської ракети Antares Фото: NASA
Про це йдеться у пресрелізі NASA.
 
Запуск запланований на середу, 11 серпня, о 00.56 за київським часом з космодрому Воллопс (штат Вірджинія).
 
Це буде 16-ий запуск ракети-носія Antares з цим космічним кораблем.
 
На борту корабля буде понад 3 720 кг корисного вантажу, включаючи матеріали для дослідження, матеріали для екіпажу та обладнання.
 
Очікується, що Cygnus прибуде до Міжнародної космічної станції у четвер, 12 серпня, о 13.10 за Києвом.
 
Як відомо, головна конструкція першого ступеня, який виводить ракету Antares на орбіту, розроблена конструкторським бюро "Південне" та виготовлена на "Південному машинобудівному заводі ім. Макарова" у співпраці з українськими компаніями.
 
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09 08 2021 10:16
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