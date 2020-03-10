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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA з другої спроби запустило ракету Antares, яку частково виготовляли в Україні

На космодромі «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія, США, вночі запустили ракету-носій Antares. Вона є проєктом, над яким вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.
NASA з другої спроби запустило ракету Antares, яку частково виготовляли в Україні Фото: nkau.gov.ua

За допомогою ракети-носія Antares модуль Cygnus доправив важливий вантаж до Міжнародної космічної станції: приблизно 3,6 тонни вантажу.

Про це повідомили у посольстві України в США, пише "Громадське".

Днем раніше, 2 жовтня, Національне космічне агентство США (NASA) за три хвилини до старту зупинило запуск вантажного космічного корабля Cygnus. Він мав полетіти до Міжнародної космічної станції, але завадили технічні несправності.

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03 10 2020 10:12
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