NASA з другої спроби запустило ракету Antares, яку частково виготовляли в Україні

На космодромі «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія, США, вночі запустили ракету-носій Antares. Вона є проєктом, над яким вже декілька років спільно працюють американські та українські космічні підприємства.

Фото: nkau.gov.ua

За допомогою ракети-носія Antares модуль Cygnus доправив важливий вантаж до Міжнародної космічної станції: приблизно 3,6 тонни вантажу. Про це повідомили у посольстві України в США, пише "Громадське". Днем раніше, 2 жовтня, Національне космічне агентство США (NASA) за три хвилини до старту зупинило запуск вантажного космічного корабля Cygnus. Він мав полетіти до Міжнародної космічної станції, але завадили технічні несправності. Читайте також: марсохід Perseverance подолав третину шляху до "червоної" планети

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