RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

NASA запустила сервіс, який імітує голос людини на Марсі

Кардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі.
NASA запустила сервіс, який імітує голос людини на Марсі Фото: з вільних джерел
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) пропонує 
почути, як ваш голос звучав би на Марсі. 
 
Сервіс, що дозволяє записати слова, а потім прослухати, як вони звучали б на Червоній планеті, доступний на сайті NASA.
 
Вчені зазначють, що, кардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі. 
 
Фото: планета Марс, з вільних джерел
 
"Якби ви були на Марсі, ви все одно могли б звучати дуже схоже на себе. Але деяких звуків, до яких ми звикли на Землі, таких як свист або спів птахів, на Марсі майже не чутно", – йдеться у повідомленні.
 
Вчені пояснили, що атмосфера на Марсі приблизно в 100 разів більш розріджена, ніж земна. Це впливає на те, як звукові хвилі поширюються від джерела до вуха, що призводить до "пом'якшення" звуку.
 
Атмосфера Марса, яка на 96% складається з вуглекислого газу, поглинає багато високих звуків, тому на великі відстані поширюються лише "приглушені", нижчі тони. Чим далі ви будете від джерела, тим більш помітним буде ефект згасання.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 08 2022 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

Коли російські ракети вдарили по Україні, захід все ще надавав росії компоненти для них - Reuters

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.