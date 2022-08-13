NASA запустила сервіс, який імітує голос людини на Марсі

Кардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі.

Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) пропонує

почути, як ваш голос звучав би на Марсі.

Сервіс, що дозволяє записати слова, а потім прослухати, як вони звучали б на Червоній планеті, доступний на сайті NASA

Вчені зазначють, що, кардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі.

Фото: планета Марс, з вільних джерел

"Якби ви були на Марсі, ви все одно могли б звучати дуже схоже на себе. Але деяких звуків, до яких ми звикли на Землі, таких як свист або спів птахів, на Марсі майже не чутно", – йдеться у повідомленні.

Вчені пояснили, що атмосфера на Марсі приблизно в 100 разів більш розріджена, ніж земна. Це впливає на те, як звукові хвилі поширюються від джерела до вуха, що призводить до "пом'якшення" звуку.

Атмосфера Марса, яка на 96% складається з вуглекислого газу, поглинає багато високих звуків, тому на великі відстані поширюються лише "приглушені", нижчі тони. Чим далі ви будете від джерела, тим більш помітним буде ефект згасання.