ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
NASA запустила сервіс, який імітує голос людини на Марсі
Фото: з вільних джерел
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (НАСА) пропонує
почути, як ваш голос звучав би на Марсі.
Сервіс, що дозволяє записати слова, а потім прослухати, як вони звучали б на Червоній планеті, доступний на сайті NASA.
Вчені зазначють, що, кардинально голос не змінився б, а була б тихіша версія того, що ми чуємо на Землі.
Фото: планета Марс, з вільних джерел
"Якби ви були на Марсі, ви все одно могли б звучати дуже схоже на себе. Але деяких звуків, до яких ми звикли на Землі, таких як свист або спів птахів, на Марсі майже не чутно", – йдеться у повідомленні.
Вчені пояснили, що атмосфера на Марсі приблизно в 100 разів більш розріджена, ніж земна. Це впливає на те, як звукові хвилі поширюються від джерела до вуха, що призводить до "пом'якшення" звуку.
Атмосфера Марса, яка на 96% складається з вуглекислого газу, поглинає багато високих звуків, тому на великі відстані поширюються лише "приглушені", нижчі тони. Чим далі ви будете від джерела, тим більш помітним буде ефект згасання.
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13 08 2022 12:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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