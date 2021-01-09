Населення Ірландії перевищило 5 млн осіб вперше за 170 років

"Це лише втретє з 2010 року, коли більше ірландців повернулися, ніж поїхали", - сказав Джеймс Хегарті

Центральне статистичне управління Ірландії оголосило про те, що населення країни становить приблизно 5,01 мільйона осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Це перший випадок, коли кількість населення перевищила рівень у 5 мільйонів з часу перепису 1851 року, коли було зареєстровано 5,11 мільйона мешканців. Це також означає збільшення на 2,19 млн від перепису 1961 року.

Позитивна чиста міграція та природний приріст зростання населення за останні 12 місяців становили 34 000 осіб. Тим часом населення у віці 65 років і старше зросло на 22 200 до квітня 2021 року.

У квітні в Ірландії проживало 742 300 осіб у віці 65 років і старше, що на 17,9% більше, ніж п'ять років тому.

Статистик Джеймс Хегарті сказав, що остання статистика відображає деякі демографічні та соціальні наслідки COVID-19.

За його словами, одна з причин зростання населення - міграція. У 2021 році понад 30 000 ірландців повернулися жити в Ірландію, тоді як 22 000 ірландців поїхали жити за кордон.

"Це лише втретє з 2010 року, коли більше ірландців повернулися, ніж поїхали", - сказав він.

Загальна кількість населення зросла приблизно на 6% з 2016 року, тоді як серед осіб старше 65 років спостерігається збільшення приблизно на 18%.

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