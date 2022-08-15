Населення Землі перевищило 8 млрд людей - сервіс Countrymeters

За його даними, 0,54% населення світу - українці.

Населення планети Земля становить 8,009 млрд людей. Про це свідчать дані сервісу Countrymeters, який рахує землян у реальному часі.

Більше всього в світі китайців - 1,456 млрд. За ними йдуть Індія - 1,418 млрд людей, США - 336 млн, Індонезія - 281 млн і Пакистан - 230 млн. Чоловіків в світі трохи більше, ніж жінок - 50,5% проти 49,5%.

Зазначається, що українців в світі 43,4 млн осіб. Це 35-те місце серед всіх національностей за чисельністю, або 0,54% населення світу.