НОВИНИЗа його даними, 0,54% населення світу - українці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Населення Землі перевищило 8 млрд людей - сервіс Countrymeters
Фото з вільного доступу
Населення планети Земля становить 8,009 млрд людей. Про це свідчать дані сервісу Countrymeters, який рахує землян у реальному часі.
Більше всього в світі китайців - 1,456 млрд. За ними йдуть Індія - 1,418 млрд людей, США - 336 млн, Індонезія - 281 млн і Пакистан - 230 млн. Чоловіків в світі трохи більше, ніж жінок - 50,5% проти 49,5%.
Зазначається, що українців в світі 43,4 млн осіб. Це 35-те місце серед всіх національностей за чисельністю, або 0,54% населення світу.
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15 08 2022 08:47 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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