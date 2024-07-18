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Населений пункт Кринки залишився лише на мапі – співзасновник Deepstate

18 липня 2024, 18:55
Населений пункт Кринки залишився лише на мапі – співзасновник Deepstate
З Кринок ЗСУ вийшли вже давно.
росіяни можуть спробувати закріпитися на правому березі. Але великої загрози в цьому немає.
 
Про це в ефірі "Київ24" розповів співзасновник карти бойових дій Deepstate Роман Погорілий.
 
Як зауважив Погорілий, 17 червня росіяни знищили останній бліндаж. Вони зачищали місцевість, але там вже нікого не було.
 
"Зараз ведеться робота на тих островах. Сказати, що ситуація дуже критична, не можна. Вони лізуть. Можливо, тепер вони спробують на правому березі", – каже він.
 
Але нічим серйозним це не загрожує, додає експерт, це може бути інформаційна складова. Сили оборони тримають під вогневим контролем. 
 
"Кринок як населеного пункту не існує. Він залишився лише на мапі", – зазначив Погорілий.
 
Нагадаємо, українські військові продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Однак, дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент. 

 

війна в Україніросія окупантиКринки

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