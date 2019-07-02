Насіров приховував $300 тис на рахунках у банку Британії

Він відмовився відповідати, чому у декларації вказав саме долари

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров не декларував близько $300 тис., які протягом трьох років лежали на його рахунку у Великій Британії.

"Рахунок відкрито було у фінансовій установі Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, яке належить обвинуваченому впродовж останніх трьох років", - повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов, інформує "Слідство.Інфо".

За його словами, напередодні Насіров дізнався, що інформацію про його рахунок оприлюднять під час судового засідання, тому відобразив цей рахунок у своїй декларації кандидата у президенти за 16 січня 2019 року.

Журналісти дізнались, що рахунок відкрили у фінансовій установі Interactive Brokers. Наразі на ньому $297 тис.

Коли Насіров подавав декларації як голова ДФС, а також подав перед звільненням зі служби, цих коштів вказано не було.

Прокурори у суді просили арештувати цей рахунок, а адвокати наполягали відкласти розгляд цього питання, адже вони "не мали достатньо часу, щоб підготуватися до клопотання".

Рішення щодо британського рахунку Насірова відклали до 14 лютого.

"Я цей рахунок не декларував, тому що там не долари, а інші активи. А які - дізнаєтеся пізніше", - повідомив Насіров.

Однак він відмовився відповідати, чому у декларації вказав саме долари.

Нагадаємо, що 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова, та наказав виплатити йому компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд планує оскаржувати це рішення.

Насірова звинувачують у зловживанні службовим становищем. Кабінет міністрів звільнив його ще 31 січня 2018 року.

Також, у Державній фіскальній службі заявляють, що керівником відомства залишається Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року.

Екс-голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав документи у Центральну виборчу комісію для реєстрації його кандидатом у президенти на майбутніх виборах.