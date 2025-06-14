Наслідки ударів Ірану по Ізраїлю: є жертви і десятки поранених

Найбільше постраждало місто Рамат-Ган, яке поблизу Тель-Авівом.

Пізно ввечері п’ятниці Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами.

В кількох ізраїльських містах серйозні руйнування, а також є жертви і постраждалі.

Про це повідомляє газета The Times of Israel.

Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет, а під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.

Відомо, що двоє людей загинули і більше 20 отримали поранення.

Найбільше постраждало місто Рамат-Ган, яке поблизу Тель-Авівом. Там зруйновані житлові будинки та автомобілі.

Крім того, є значні пошкодження внаслідок ракетного удару у четвертому найбільшому місті в Ізраїлі - Рішон-ле-Ціон, де також пошкоджені будинки і знищені автомобілі.