Наслідки ударів Ірану по Ізраїлю: є жертви і десятки поранених
Пізно ввечері п’ятниці Іран масовано атакував Ізраїль балістичними ракетами.
В кількох ізраїльських містах серйозні руйнування, а також є жертви і постраждалі.
Про це повідомляє газета The Times of Israel.
Іран випустив по Ізраїлю понад 150 ракет, а під ударом були Тель-Авів та інші міста Ізраїлю.
Відомо, що двоє людей загинули і більше 20 отримали поранення.
Найбільше постраждало місто Рамат-Ган, яке поблизу Тель-Авівом. Там зруйновані житлові будинки та автомобілі.
Крім того, є значні пошкодження внаслідок ракетного удару у четвертому найбільшому місті в Ізраїлі - Рішон-ле-Ціон, де також пошкоджені будинки і знищені автомобілі.