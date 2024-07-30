Настав час для мирних перемовин між Києвом і москвою – президент Фінляндії

На його думку Україна перебуває в набагато сильнішій позиції.

Глава Фінляндії Олександр Стубб заявиви, що Україна перебуває в набагато сильнішій позиції, ніж 2 місяці тому, а все через те, що вирішилася проблема з допомогою від партнерів.

Про це він розказав в інтерв’ю французькій газеті Le Monde.

Стубб вважає, що початок переговорів не означає, що ми підемо на поступки.

Президент Фінляндії твердий прихильник Києва. Він вважає, що вихід росії з окупованих територій не можна висувати як передумову для можливих дискусій.

"Зеленський правильно розігрує свої карти. З самого початку він хотів взяти ініціативу в процесі обговорення. Зараз м’яч на боці росії. Україна і Зеленський у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому", - сказав Стуб.

За його словами, ЗСУ отримують обладнання та кошти, необхідні для збереження своїх позицій.

"Ми вже не в ситуації майже відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги, труднощами Європи з доставкою техніки до Києва", - додає політик.

Він додає, що російського прориву теж немає. росія не рухається вперед, за нашою інформацією, і її втрати ще більші, ніж раніше.

"путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився", - резюмував Стубб.