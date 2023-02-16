Настав час зробити Швецію і Фінляндію повноправними членами НАТО – Столтенберг

Сьогодні відбулась пресконференція в Анкарі, де свою заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про це пише агентство Reuters.

“Моя послідовна позиція була і залишається такою, що настав час ратифікувати і Фінляндію, і Швецію та зробити їх повноправними членами нашого Альянсу. Вони обидві зробили значні кроки після того, як ми підписали спільний меморандум між Фінляндією, Швецією та Туреччиною в липні на саміті НАТО в Мадриді минулого року… Знову ж таки, моя позиція полягає в тому, що обидві країни можуть бути ратифіковані зараз”, - заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг додав, що Туреччина має обґрунтовані занепокоєння щодо безпеки.

“Я повністю визнаю, що Туреччина має законні занепокоєння щодо безпеки. Жоден інший член НАТО не постраждав від терористичних нападів більше, ніж Туреччина. І це причина, чому тероризм став важливою частиною тристороннього меморандуму, погодженого в липні. Ось чому для НАТО боротьба з тероризмом є одним із головних завдань”, - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО впевнений, що входження Фінляндії і Швеції до Альянсу фактично посилить його можливості для боротьби з міжнародним тероризмом.

Також, за словами генсека НАТО, питання, чи буде ратифікований вступ Фінляндії та Швеції одночасно, - не головне, а важливо, щоб це сталося щонайшвидше.