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Настав час зробити Швецію і Фінляндію повноправними членами НАТО – Столтенберг

16 лютого 2023, 16:25
Настав час зробити Швецію і Фінляндію повноправними членами НАТО – Столтенберг

Сьогодні відбулась пресконференція в Анкарі, де свою заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

Про це пише агентство Reuters.

Моя послідовна позиція була і залишається такою, що настав час ратифікувати і Фінляндію, і Швецію та зробити їх повноправними членами нашого Альянсу. Вони обидві зробили значні кроки після того, як ми підписали спільний меморандум між Фінляндією, Швецією та Туреччиною в липні на саміті НАТО в Мадриді минулого року… Знову ж таки, моя позиція полягає в тому, що обидві країни можуть бути ратифіковані зараз”, - заявив генсек НАТО.

Єнс Столтенберг додав, що Туреччина має обґрунтовані занепокоєння щодо безпеки.

Я повністю визнаю, що Туреччина має законні занепокоєння щодо безпеки. Жоден інший член НАТО не постраждав від терористичних нападів більше, ніж Туреччина. І це причина, чому тероризм став важливою частиною тристороннього меморандуму, погодженого в липні. Ось чому для НАТО боротьба з тероризмом є одним із головних завдань”, - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО впевнений, що входження Фінляндії і Швеції до Альянсу фактично посилить його можливості для боротьби з міжнародним тероризмом. 

Також, за словами генсека НАТО, питання, чи буде ратифікований вступ Фінляндії та Швеції одночасно, - не головне, а важливо, щоб це сталося щонайшвидше.

ШвеціяНАТОФінляндія

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