"Настав час зупинити цю безглузду війну": Трамп після розмови із Зеленським

За словами Трампа, він обговорюював із Зеленським "різні теми, пов’язані з війною"

Президент США Дональд Трамп виклав свою версію розмови із українським колегою Володимиром Зеленським.

Про подробиці він повідомив у соцмережі Truth Social.

"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент путін, хоче миру", - йдеться у дописі.

За словами Трампа, він обговорюював із Зеленським "різні теми, пов’язані з війною", але головним чином - заплановану на п’ятницю зустріч української та американської делегацій на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Хай Бог благословить народ росії та України!" - написав Трамп