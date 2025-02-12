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"Настав час зупинити цю безглузду війну": Трамп після розмови із Зеленським

12 лютого 2025, 20:32
За словами Трампа, він обговорюював із Зеленським "різні теми, пов’язані з війною"
Президент США Дональд Трамп виклав свою версію розмови із українським колегою Володимиром Зеленським.
 
Про подробиці він повідомив у соцмережі Truth Social.
 
"Я щойно розмовляв із президентом України Володимиром Зеленським. Розмова пройшла дуже добре. Він, як і президент путін, хоче миру", - йдеться у дописі.
 
За словами Трампа, він обговорюював із Зеленським "різні теми, пов’язані з війною", але головним чином - заплановану на п’ятницю зустріч української та американської делегацій на Мюнхенській конференції з безпеки.
 
"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, де були масові й абсолютно непотрібні смерть і руйнування. Хай Бог благословить народ росії та України!" - написав Трамп
Дональд Трампвійна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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