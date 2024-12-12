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Наступ на Покровськ дається росіянам величезними втратами – ISW

12 грудня 2024, 08:07
Наступ на Покровськ дається росіянам величезними втратами – ISW
Фото: з вільного доступу
За два тижні російські сили втратили майже 3000 людей на Покровському напрямку

російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що один із офіцерів української бригади повідомив, що за два тижні російські сили втратили майже 3000 чоловік на Покровському напрямку.
 
"Продовження російських втрат такого масштабу призведе до зростаючих витрат на і без того напружений апарат формування збройних сил росії. російські війська цілком можуть продовжувати наступати на Покровськ, але втрати, які вони несуть для цього, зменшуватимуть їхню здатність перетворити ці успіхи на більш далекосяжні наступальні операції", – пишуть аналітики.
 
Водночас зазначається, що російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на південь від Покровська, атакуючи слабкі точки України та намагаючись здійснити маневр повороту, щоб безпосередньо атакувати Покровськ з півдня.
 
"Геолокаційні кадри, опубліковані 10 грудня, показують, що російські війська просунулися в західній частині Нового Труду та вздовж шосе E50 на південь від Даченського, звужуючи невелику кишеню на захід від шосе E50 і на південь від лінії Новий Труд-Даченське. Це просування розмістило російські сили приблизно за шість кілометрів на південь від Покровська", – додали у звіті.
 
Речник Угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин 11 грудня зазначив, що російські війська атакували українські укріплення на захід від Нового Труду, на південь від Новотроїцького (на південний захід від Шевченка) та на південно-західній околиці самого Шевченка. Під час цих атак українські війська втратили дві позиції та працюють над їх відновленням.
 
Командир українського батальйону, який діяв під Покровськом, охарактеризував ситуацію на цьому напрямку як "критичну", здебільшого через те, що кожне російське батальйонне формування отримує близько 200 свіжих осіб на місяць. Український командир також підкреслив, що російські сили атакують українські позиції до 30 разів на добу і мають перевагу в артилерійському вогні, що свідчить про те, що російські сили наразі покладаються на переважаючу кількість особового складу та артилерійських боєприпасів для забезпечення тактичних успіхів на Покровському напрямку.

 

війна в Україніпокровськнаступ рфросія окупанти

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