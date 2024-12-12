Наступ на Покровськ дається росіянам величезними втратами – ISW

За два тижні російські сили втратили майже 3000 людей на Покровському напрямку

російське командування відновило наступальні операції для захоплення Покровська шляхом поворотного маневру з півдня, але цей маневр обходиться величезними витратами російської живої сили та техніки.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що один із офіцерів української бригади повідомив, що за два тижні російські сили втратили майже 3000 чоловік на Покровському напрямку.

"Продовження російських втрат такого масштабу призведе до зростаючих витрат на і без того напружений апарат формування збройних сил росії. російські війська цілком можуть продовжувати наступати на Покровськ, але втрати, які вони несуть для цього, зменшуватимуть їхню здатність перетворити ці успіхи на більш далекосяжні наступальні операції", – пишуть аналітики.