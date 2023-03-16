Матеріали:
Теми:

Наступ рф на Бахмут наближається до кульмінації – ISW

16 березня 2023, 08:56
Наступ рф на Бахмут наближається до кульмінації – ISW
росіяни або отримають підкріплення, або ВСУ поверне собі ініціативу.

Загальний наступ ПВК "вагнер" на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації, а їхній наступальний потенціал знизився. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові джерела, пишуть аналітики ISW, відзначають помітне зменшення кількості обстрілів у Бахмуті та його околицях, особливо за останні кілька днів. 

Засновник "групи вагнера"  пригожин нещодавно підкреслив, що нестача боєприпасів негативно впливає на здатність продовжувати наступ на Бахмут і група була змушена розширити своє оточення Бахмута. Зокрема, сказав він, вагнерівці захопили Залізянське, крихітне сільське поселення за 9 км на північний захід від Бахмута на східній стороні траси E40 Бахмут-Слов'янськ. Це вказує на те, що вагнерівці, ймовірно, здійснюють опортуністичні локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і які відносно легше захопити.

"Нещодавні успіхи "вагнера" на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність "вагнера" завершити тісне оточення Бахмута або здобути значну територію в боях за міські райони. Захоплення Залізнянського та інших подібних невеликих населених пунктів на північ від Бахмута і на схід від траси Е40 навряд чи посилить здатність "вагнера" захопити сам Бахмут або досягти інших важливих з оперативної точки зору успіхів. Тому цілком ймовірно, що наступ "вагнера" на Бахмут все більше наближається до кульмінації", – сказано у звіті ISW.

Військам рф, припускають аналітики, ймовірно, доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації. І цілком можливо, що їм вдасться це зробити, оскільки ISW помітила частини російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та навколо нього, які поки не надто залучені до бойових дій. Окупанти також можуть залучити елементи інших регулярних підрозділів, включаючи, можливо, 2-гу мотострілецьку дивізію, або підрозділи, перекинуті з інших частин театру бойових дій. 

"Але, схоже, що самого наступу "вагнера" буде недостатньо для захоплення Бахмута. Війська рф не проводять активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках театру бойових дій, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські війська, ймовірно, мають більше шансів повернути собі ініціативу", – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялось, що у кремлі сприймають пригожина як загрозу режиму путіна.

війна з РосієюБахмутПВК ВагнерПригожинвійна в Україніінститут вивчення війнивагнерівці

Останні матеріали

Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Політика
Дні росії як великої держави добігають кінця. Але демографічна криза в рф робить путіна небезпечнішим – Washington Post
Переклад iPress – 16 березня 2023, 09:38
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Політика
На відміну від України росіянам боєприпасів вистачає. У них просто проблеми з логістикою, спричинені західним озброєнням в руках ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 15 березня 2023, 21:36
Що робиться з росією в Україні.
Політика
Що робиться з росією в Україні. "Великий наступ" росіян може підштовхнути їх до поразки – Мік Раян
Переклад iPress – 15 березня 2023, 16:10
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Політика
Те, що Давид зробив із Голіафом в степах України. Уроки війни, про які багато хто не хоче чути – американські командувачі
Переклад iPress – 15 березня 2023, 09:34
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Рон ДеСантіс змагається з Трампом, хто менше допомагатиме Україні. Інші республіканські лідери шоковані – New York Times
Переклад iPress – 14 березня 2023, 16:49
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
Технології
Фахівці прогнозують, що у 2026 році 60% населення планети користуватиметься цифровими гаманцями
14 березня 2023, 15:00
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Політика
Спікер Маккарті не приїде до Києва. Але Україна вже є чинником внутрішньої політики США
Дмитро Редько – 14 березня 2023, 14:51
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Політика
Америка програє інформаційну війну. Три кроки до її перемоги над росію
Переклад iPress – 14 березня 2023, 12:14
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється