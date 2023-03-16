Наступ рф на Бахмут наближається до кульмінації – ISW

росіяни або отримають підкріплення, або ВСУ поверне собі ініціативу.

Загальний наступ ПВК "вагнер" на Бахмут, схоже, наближається до кульмінації, а їхній наступальний потенціал знизився. Про це ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Українські військові джерела, пишуть аналітики ISW, відзначають помітне зменшення кількості обстрілів у Бахмуті та його околицях, особливо за останні кілька днів.

Засновник "групи вагнера" пригожин нещодавно підкреслив, що нестача боєприпасів негативно впливає на здатність продовжувати наступ на Бахмут і група була змушена розширити своє оточення Бахмута. Зокрема, сказав він, вагнерівці захопили Залізянське, крихітне сільське поселення за 9 км на північний захід від Бахмута на східній стороні траси E40 Бахмут-Слов'янськ. Це вказує на те, що вагнерівці, ймовірно, здійснюють опортуністичні локальні атаки на населені пункти на північ від Бахмута, які є невеликими і які відносно легше захопити.

"Нещодавні успіхи "вагнера" на північ від Бахмута свідчать про те, що втрати живої сили, артилерії та техніки в боях за Бахмут, ймовірно, обмежать здатність "вагнера" завершити тісне оточення Бахмута або здобути значну територію в боях за міські райони. Захоплення Залізнянського та інших подібних невеликих населених пунктів на північ від Бахмута і на схід від траси Е40 навряд чи посилить здатність "вагнера" захопити сам Бахмут або досягти інших важливих з оперативної точки зору успіхів. Тому цілком ймовірно, що наступ "вагнера" на Бахмут все більше наближається до кульмінації", – сказано у звіті ISW.

Військам рф, припускають аналітики, ймовірно, доведеться залучити значні резерви, щоб запобігти цій кульмінації. І цілком можливо, що їм вдасться це зробити, оскільки ISW помітила частини російських повітряно-десантних полків у Бахмуті та навколо нього, які поки не надто залучені до бойових дій. Окупанти також можуть залучити елементи інших регулярних підрозділів, включаючи, можливо, 2-гу мотострілецьку дивізію, або підрозділи, перекинуті з інших частин театру бойових дій.

"Але, схоже, що самого наступу "вагнера" буде недостатньо для захоплення Бахмута. Війська рф не проводять активних або успішних наступальних операцій на інших ділянках театру бойових дій, і оскільки темп операцій на критично важливих ділянках фронту сповільнюється, українські війська, ймовірно, мають більше шансів повернути собі ініціативу", – йдеться у звіті.

Раніше повідомлялось, що у кремлі сприймають пригожина як загрозу режиму путіна.