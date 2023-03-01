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Наступ рф на Луганщині зазнає невдачі — ISW

01 березня 2023, 08:49
Наступ рф на Луганщині зазнає невдачі — ISW
Фото: 24tv.ua
росіянам не вистачає достатніх резервів для наступу

Наступ росіян на лінії Сватове-Кремінна, судячи з наявних даних, зазнає невдачі. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

російські війська ведуть обмежені наземні атаки поблизу міст Сватове та Новоселівське. росіяни також завдали обмежених наземних ударів поблизу Кремінної, зазначають експерти.

Однак рф не досягла значних успіхів у районі Кремінної, де російські війська намагаються наступати відразу на кількох ділянках. Аналітики посилаються на оцінки як українського Генштабу, так і на так званих російських "воєнкорів".

"Хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, російські наступальні операції в Луганській області невдалі, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що для наступу російських військ у Луганській області не вистачає достатніх резервів для збільшення масштабу чи інтенсивності наступу",  – резюмують аналітики.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

ISWвійна в Україніінститут вивчення війнинаступ рф

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