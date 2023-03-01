Наступ рф на Луганщині зазнає невдачі — ISW

росіянам не вистачає достатніх резервів для наступу

Наступ росіян на лінії Сватове-Кремінна, судячи з наявних даних, зазнає невдачі. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму щоденному звіті.

російські війська ведуть обмежені наземні атаки поблизу міст Сватове та Новоселівське. росіяни також завдали обмежених наземних ударів поблизу Кремінної, зазначають експерти.

Однак рф не досягла значних успіхів у районі Кремінної, де російські війська намагаються наступати відразу на кількох ділянках. Аналітики посилаються на оцінки як українського Генштабу, так і на так званих російських "воєнкорів".

"Хоча російські сили в Луганській області все ще мають ініціативу, російські наступальні операції в Луганській області невдалі, підтверджуючи попередню оцінку ISW про те, що для наступу російських військ у Луганській області не вистачає достатніх резервів для збільшення масштабу чи інтенсивності наступу", – резюмують аналітики.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що ЗСУ готуються до контрнаступу.