Наступ в Курській області може спровокувати передислокацію російських військ – розвідка Естонії

"Не виключено, що друга лінія оборони російської федерації в регіоні частково прорвана".

Заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн заявив, що ситуація у Курській області, ймовірно, змусить російське командування передислокувати деякі військові підрозділи на Курщину.

Про це повідомляє ERR.

Кессельманн припускає, що збройні формування російської федерації не були готові до українських активних дій в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою.

Згідно з відкритими даними, каже він, українські війська просунулися приблизно на 15 кілометрів від кордону вглиб Курської області.

"Не виключено, що друга лінія оборони російської федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів російської федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", – додав представник Міноборони Естонії.