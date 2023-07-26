Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT

Якщо ЗСУ вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної та просунутися – це дасть шанс для більшого наступу аж до Бахмута

Вздовж лінії фронту, що проходить навколо міст Куп’янськ, Сватове та Кремінна, росіяни проводять постійні штурми. Водночас якщо ЗСУ зможуть утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної, вони матимуть можливість перервати важливу логістичну лінію росії та обійти тил Бахмута.

Про це в інтерв'ю The New York Times розповідають українські командири.

Вздовж всієї лінії фронту російські війська здебільшого займають позицію оборони, проте на вищезгаданих напрямках окупанти проводять постійні наступальні операції.

Так, останнім часом відзначається зростання інтенсивності бойових дій у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область). За словами українських військових, протягом останніх тижнів росіянам вдалося посилити штурми у цих регіонах. Окупанти заявляють про свої успіхи на цих територіях, проте аналітики відзначають, що просування армії рф є незначним.

Українські військові розповідають, що окупанти можуть випустити у два-три рази більше снарядів за день, ніж Сили оборони. Українці стикаються з відомим сценарієм боїв, який вже багато разів був застосований росією. Цей сценарій полягає у тому, що росія намагається досягти невеликих успіхів, покладаючись на великі обсяги особового складу та озброєння.

Також командири ЗСУ заявляють, що окупанти формують спеціальні загони "Z" для штурму, які частково складаються з в'язнів. На других лініях окопів сидять чеченські війська, які виступають загороджувальними загони та стріляють у тих, хто намагається відступити.

Як зазначає видання, якщо українським силам вдасться зберегти свої позиції у напрямку Кремінної та просунутися, це відкриє їм можливість для подальшого наступу вздовж шляху аж до Бахмута.

"Навпаки, якщо українці зможуть утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію росії та спробувати обігнути тил Бахмута, кажуть українські командири", – йдеться у матеріалі.

Водночас кремль не хоче відмовлятись від своїх амбіцій підкорити весь східний Донбас, і у разі прориву українських ліній на півночі та просуванні до міста Лиман, кремль зможе представити це як свою перемогу.