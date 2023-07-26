Матеріали:
Теми:

Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT

26 липня 2023, 19:21
Наступ ЗСУ під Кремінною дасть змогу зайти у тил Бахмута – NYT
Джерело unian
Якщо ЗСУ вдасться утримати позиції у напрямку Кремінної та просунутися – це дасть шанс для більшого наступу аж до Бахмута

Вздовж лінії фронту, що проходить навколо міст Куп’янськ, Сватове та Кремінна, росіяни проводять постійні штурми. Водночас якщо ЗСУ зможуть утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної, вони матимуть можливість перервати важливу логістичну лінію росії та обійти тил Бахмута. 

Про це в інтерв'ю The New York Times розповідають українські командири.

Вздовж всієї лінії фронту російські війська здебільшого займають позицію оборони, проте на вищезгаданих напрямках окупанти проводять постійні наступальні операції.

Так, останнім часом відзначається зростання інтенсивності бойових дій у напрямку Куп'янська (Харківська область) та Лимана (Донецька область). За словами українських військових, протягом останніх тижнів росіянам вдалося посилити штурми у цих регіонах. Окупанти заявляють про свої успіхи на цих територіях, проте аналітики відзначають, що просування армії рф є незначним.

Українські військові розповідають, що окупанти можуть випустити у два-три рази більше снарядів за день, ніж Сили оборони. Українці стикаються з відомим сценарієм боїв, який вже багато разів був застосований росією. Цей сценарій полягає у тому, що росія намагається досягти невеликих успіхів, покладаючись на великі обсяги особового складу та озброєння.

Також командири ЗСУ заявляють, що окупанти формують спеціальні загони "Z" для штурму, які частково складаються з в'язнів. На других лініях окопів сидять чеченські війська, які виступають  загороджувальними загони та стріляють у тих, хто намагається відступити.

Як зазначає видання, якщо українським силам вдасться зберегти свої позиції у напрямку Кремінної та просунутися, це відкриє їм можливість для подальшого наступу вздовж шляху аж до Бахмута.

"Навпаки, якщо українці зможуть утримати свої позиції та просунутися в напрямку Кремінної, вони можуть розірвати важливу логістичну лінію росії та спробувати обігнути тил Бахмута, кажуть українські командири", – йдеться у матеріалі.

Водночас кремль не хоче відмовлятись від своїх амбіцій підкорити весь східний Донбас, і у разі прориву українських ліній на півночі та просуванні до міста Лиман, кремль зможе представити це як свою перемогу.

ЗСУБахмутконтрнаступвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Політика
У путіна вичерпуються можливості вийти сухим з України. Тож росія наближається до розплати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 26 липня 2023, 08:44
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Політика
Що робитиме росія. Гєрасімов обрав стратегію оборони в поєднанні з наступальними діями – Мік Раян
Переклад iPress – 25 липня 2023, 15:27
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Cуспільство
До кінця літа ЗСУ дійдуть до моря. А процеси руйнації режиму в росії можуть прискоритися – естонський аналітик Karl
Переклад iPress – 25 липня 2023, 12:39
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Політика
Технопартизани та фейспалми. Радники з безпеки в Адміністрації США дарма отримують гроші – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2023, 01:15
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Політика
Сумніви і песимізм. Який довгостроковий вплив має заколот Прігожина на путіна та росію? – Джон Маклафлін
Переклад iPress – 24 липня 2023, 16:06
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Політика
Не дайте себе обдурити. Про провал контрнаступу ЗСУ говорять або невігласи, або прихильники переговорів з путіним – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 липня 2023, 13:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється