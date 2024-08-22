Наступ ЗСУ у Курській області серйозно вдарив по путіну – The Times

Подібну поведінку за російським диктатором помічали і раніше – але лише в критичні моменти.

Є одна вірна ознака того, що російський диктатор путін відчайдушно шукає визнання: він "спонтанно" виходить назустріч натовпу прихильників. Саме це сталося 20 серпня під час першої поїздки російського лідера за межі москви після того, як українські війська здійснили зухвалий транскордонний рейд і захопили чималу територію в Курській області рф.

Про це пише The Times.

На відміну від своїх попередників Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, 71-річний диктатор – колишній офіцер КДБ – ніколи не змішувався з простими людьми без крайньої необхідності. Проте в останні місяці його "вилазки" на публічні прогулянки стали звичним явищем.

"Старіючий російський лідер ставав дедалі більш відлюдькуватим ще до того, як пандемія підштовхнула його до самоізоляції, яку він майже ніколи не порушував, навіть під час бойових дій в Україні. Його ніде не було видно на лінії фронту в Україні у 2022 році або, в міру розвитку війни, на південному заході росії після того, як він почав піддаватися українським атакам", – йдеться у матералі.