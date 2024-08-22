Наступ ЗСУ у Курській області серйозно вдарив по путіну – The Times
22 серпня 2024, 09:35
Фото: EPA/UPG
Подібну поведінку за російським диктатором помічали і раніше – але лише в критичні моменти.
Є одна вірна ознака того, що російський диктатор путін відчайдушно шукає визнання: він "спонтанно" виходить назустріч натовпу прихильників. Саме це сталося 20 серпня під час першої поїздки російського лідера за межі москви після того, як українські війська здійснили зухвалий транскордонний рейд і захопили чималу територію в Курській області рф.
Про це пише The Times.
На відміну від своїх попередників Михайла Горбачова і Бориса Єльцина, 71-річний диктатор – колишній офіцер КДБ – ніколи не змішувався з простими людьми без крайньої необхідності. Проте в останні місяці його "вилазки" на публічні прогулянки стали звичним явищем.
"Старіючий російський лідер ставав дедалі більш відлюдькуватим ще до того, як пандемія підштовхнула його до самоізоляції, яку він майже ніколи не порушував, навіть під час бойових дій в Україні. Його ніде не було видно на лінії фронту в Україні у 2022 році або, в міру розвитку війни, на південному заході росії після того, як він почав піддаватися українським атакам", – йдеться у матералі.
Вторгнення іноземних військ на російську територію вперше з часів Другої світової війни, під час якого українські війська захопили частину південно-західної Курської області, теж не викликало особливої реакції з боку путіна. На нещодавній зустрічі, присвяченій операції українських військ, він продовжував називати події на Курщині "ситуацією".
"російський лідер намагався не показувати, що сталося щось незвичайне. Він не зробив жодного звернення до нації і не відвідав обласний центр Курськ, переповнену росіянами, які майже за одну ніч стали біженцями у власній країні. Але найпевнішою ознакою того, що вторгнення вразило путіна до глибини душі, стало те, що у вівторок ввечері він вирішив заскочити на Кавказ на зворотному шляху з поїздки до Азербайджану", – вважає автор.
Окрім досить стандартного візиту на ферму і до військового училища, путін також відвідав матерів жертв облоги школи в Беслані в 2004 році. Це сталося вперше за 20 років.
І так само, як і після двох попередніх катастроф, путін зупинив свій кортеж, цього разу посеред міста Владикавказ, і пішов до сусіднього парку, де до нього і його охоронців незабаром підбігла група підлітків, що розмовляли по телефону.
"Хлопчики-підлітки були зацікавлені в тому, щоб зробити селфі з путіним, і майже не виявляли прихильності, за винятком одного хлопця, який вигукнув: "Володимир Володимирович, я вас люблю!".
Отримавши свою порцію народної підтримки, путін відійшов до свого автомобіля після всього лише 40 секунд селфі", – резюмує видання.