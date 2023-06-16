Наступальні операції ЗСУ створюють умови для ширшого контрнаступу – ISW

За оцінкою експертів ISW, наступальні операції ЗСУ, що тривають, ймовірно, створюють умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, являють собою початкову фазу триваючого контрнаступу".

Військові ЗСУ досягли успіхів у продовженні контрнаступальних операцій на низці напрямків. Це, вірогідно, створює умови для ширших цілей українського контрнаступу.

Про це повідомляє ISW.

Українські військові продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох напрямках і, як повідомляється, 15 червня досягли успіхів.

Як заявив прес-секретар Генштабу ЗСУ Олександр Штапун, бійці провели успішні наступальні операції на північ і північний захід від Бахмута. У прес-центрі групи військ "Таврія" повідомили, що ЗСУ просунулися до одного кілометра в західній частині Донецької області та продовжують спроби покращити свої тактичні позиції в районі Вугледару (30 км на південний захід від Донецька).

російські "воєнкори" стверджували, що війська ЗСУ нібито безуспішно атакували на південний захід і на південь від Оріхова на заході Запорізької області, і стверджували, що українські сили нарощують темп контрнаступних операцій у цьому районі у зв'язку з покращенням погодних умов.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив, що наші війська просунулися до 3 км у районі Малої Токмачки на заході Запорізької області та до 7 км у районі Великої Новосілки на заході Донецької області та звільнили 7 населених пунктів у цих районах з моменту початку контрнаступальних операцій

Проте радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив 15 червня, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ "як такий", але визнав, що війська ведуть наступальні дії.

Це, зазначається у звіті, може вказувати на те, що ЗСУ ще не розпочали своїх основних зусиль.

За оцінкою експертів ISW, наступальні операції ЗСУ, що тривають, ймовірно, створюють умови "для ширших цілей українського контрнаступу, які не відразу зрозумілі й, отже, являють собою початкову фазу триваючого контрнаступу".

російські "воєнкори" продовжують приписувати нібито переважаючі російські засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і оборонну доктрину за "успішну оборону" військ рф від українських контрнаступних операцій на півдні країни.

Відомий російський блогер стверджував, що війська рф здійснюють "стратегічну оборону", яка спрямована на те, щоб виснажити наступаючі сили ЗСУ у тривалих позиційних боях уздовж першої лінії оборони, а потім почати контратаки проти ослаблених українських штурмових частин.

В Інституті вивчення війни, як і раніше, вважають, що російські сили ведуть доктринально обґрунтовані оборонні операції на цій ділянці, в яких перший ешелон сил відбиває або сповільнює атакуючі сили, перш ніж другий ешелон військ контратакує будь-який прорив противника.

Інший відомий російський блогер стверджував, що російські комплекси РЕБ нібито не дозволяють українським силам використовувати високоточні боєприпаси, керовані GPS-координатами, і сильно порушують український радіозв'язок.

"Воєнкор" зокрема стверджував, що війська рф використовують комплекси РЕБ "Мурманськ-БН" для порушення роботи датчиків українських засобів повітряної розвідки та комплекси РЕБ "Красуха-4" для придушення зв'язку із супутниковими сигналами в радіусі 300 км.

Аналітики ISW раніше оцінювали, що російські можливості РЕБ відіграли вирішальну роль в ускладненні українських атак на Запорізькому напрямку, хоча неясно, чи є "успішна російська тактика" РЕБ, що триває, результатом переважаючих можливостей або більш ефективного використання цих систем рф.

Експерти також раніше зазначали, що початкові українські атаки та російські оборонні операції не слід екстраполювати, щоб "передбачити результат усіх українських контрнаступних операцій".