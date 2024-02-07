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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого в Брюсселі

07 лютого 2024, 19:51
Наступна зустріч у форматі
Наступного дня також зберуться на засідання міністри оборони країн НАТО.

Наступна зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у Брюсселі 14 лютого, перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО, що запланована вже наступного дня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на повідомлення Альянсу.

"Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 лютого 2024 року. Засідання відбудеться під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Окреме засідання Контактної групи з оборони України, організоване США, відбудеться у штаб-квартирі НАТО 14 лютого", – йдеться в анонсі.

Очікується, що участь у заході візьме міністр оборони України Рустем Умєров.

У попередній зустрічі у форматі "Рамштайн" брали участь представники понад 50 держав. Міністр оборони США Ллойд Остін, який головував на засіданні, закликав партнерів підтримувати Україну й надалі, звернувши особливу увагу на підсилення ППО.

допомога УкраїніРамштайнвійна в Україніросія окупанти

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